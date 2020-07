Il decreto semplificazioni mostra che c’è poca condivisione nel governo e non basterà a convincere l’Ue a darci i fondi.Ma Renzi! Continuerà nelle sue battaglie con proposte e azione.

“La pandemia da Covid-19 ha determinato una recessione senza precedenti e fra gli strumenti adottati per riportare il Paese su un sentiero di crescita vi è il decreto legge Semplifica Sistema Italia, con il quale si vuole intervenire nelle varie fasi che interessano la realizzazione delle opere pubbliche”. Dopo l’ennesimo vertice di maggioranza, lo ha dichiarato nel question time alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha intenzione di portare il provvedimento al Consiglio dei ministri di domani. Il premier ha poi aggiunto: “Si tratta della madre di tutte le riforme, indispensabile per modernizzare l’Italia e tornare a far correre il Paese, su cui il governo e le forze di maggioranza si stanno confrontando in maniera (poco incisiva dal mio punto di vista troppa ammuina) costruttiva in queste ore”. Sarà davvero così? Il Dl semplificazione è la cura shock che serve al paese? E se è vero che tutti vogliono semplificare le procedure e rilanciare investimenti e grandi opere, perché i partiti della maggioranza giallo-rossa sono divisi, tanto che si teme arrivi in Cdm un decreto che verrà forse firmato “salvo intese”? Sarà una riforma in grado di convincere l’Europa a concederci i fondi per combattere l’emergenza economica dovuta al coronavirus?

DL SEMPLIFICAZIONE/ non basta a zittire l'Europa, servono almeno altre 3 riforme.

