Non ho capito,Calendino ha bastonato tutti,ma di Berlusconi ,con cui vuole allearsi,non una parola ,zero assoluto.Si candida a fare il suo ” erede”? Il dubbio mi viene.

Intervista a Carlo Calenda: “Pd e Forza Italia insieme per arginare i mostri”

Il leader di Azione al Corriere: “Non daremmo da gestire un bar a Di Maio ma gli facciamo fare il ministro degli Esteri. Salvini non è Orban. Conte? Si arrotola nella retorica”

Carlo Calenda lancia la proposta di un “fronte repubblicano” che vada dal Pd a Forza Italia per mettere fuori gioco quelli che definisce come i “mostri”: il leader di Azione ed ex ministro ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha attaccato il “ridicolo bluff” della democrazia diretta di M5s, la “leadership svogliata” del Pd, il sovranismo leghista, ma anche il “populismo” dei sindacati e di una Confindustria “condannata all’irrilevanza”, oltre che la “stampa moribonda”.

“La sinistra ha voluto superare con un’idea sovranazionale, ma ha creato un varco a sovranisti e populisti. ‘Prima gli italiani’ è uno slogan ovvio. Lo prescrive la Costituzione. Perché considerarlo un attacco alla democrazia?”, si è chiesto Calenda che vedrebbe bene un’alleanza tra Pd e Forza Italia.

“Certo, è fondamentale che chi si ispira alle stesse famiglie politiche europee costruisca un fronte repubblicano”, ha spiegato l’ex ministro.

Calenda non risparmia un affondo contro Matteo Renzi: “Ha governato molto bene, ma non condivido nulla del modo in cui fa politica oggi”.

Per il leader di Azione, “il nostro rapporto con la politica è malato. I decreti sicurezza sono fascisti con Salvini e buoni con il Pd. Non daremmo da gestire un bar a Di Maio ma gli facciamo fare il ministro degli Esteri”. E ancora: “La destra non è mai stata fascista e la sinistra mai comunista, ma i toni sono quelli di un’altra epoca”.

Secondo Calenda, “tutto questo rumore di sottofondo non ha prodotto una virgola. Il rischio di una deriva modello Orban c’è. Ma il rischio è alimentato da sinistra: ogni volta che provi una riforma ti dicono che è un colpo di stato”. Conte? “E’ la persona più distante da me dell’universo. Si arrotola nella retorica, indefinita, magniloquente, vuota. Conte non dice e non decide mai niente”.

PS: Oggi ho sentito una definizione di Conte, fatta dal prof. Parsi, che condivido abbastanza : Conte è molto peggio di quel che appare, ma è il meglio di quel che c’è.

La seconda parte della considerazione del prof. Parsi, andrebbe pero’ circoscritta al mondo grillino : Conte è il meglio che c’è nel M5S. Messa così, la definizione di Conte, quello del giorno dopo, del faremo, provvederemo, quello del “un bel di’ vedremo”, mi sembra perfetta. Cosi e tutto giusto, ne combinano più di Bertoldo. Senza arte ne parte. Bisogna ricominciare da capo ancora una volta. Speriamo alle prossime elezioni di poter avere più voce noi di ITALIA VIVA. SERVE! Un corso accelerato questi politici incapaci e sopratutto ignoranti nelle materie che devono svolgere. È pazzesco in questa occasione hanno dato il peggio di sé. Specialmente riguardo a Conte … il pavone e i 5stelle hanno solo interesse a ingessare la situazione attuale: il primo perché è un miracolato, gli altri per non sgonfiarsi, ma la situazione disastrosa del Paese porterà necessariamente il quadro politico a un “eppur si muove” di galileiana memoria.

Ovviamente, Calenda ha ragione ma… è proprio *questa* l’Italia che questi “itagliani” minuscoli e sgrammaticati vogliono. NOI (Esseri Umani ed Esseri Senzienti) non c’entriamo nulla con tutto questo. Siamo solo precipitati qui per caso. Siamo ospiti molto, molto indesiderati. Cerchiamo di rendercene conto, una volta per tutte, e… ANDIAMO VIA. Il più lontano possibile da questi mostri ed il prima possibile. PS: forza italia è il principale punto di aggregazione dei “mostri” ed in questo elenco di possibili “alleati” non avrebbe mai dovuto essere incluso.Il pingue Carletto Calenda è un finto nuovo della politica,ma ha già fatto più piroette lui di Carla Fracci.Una volta voleva un governo con lega e 5 stelle.

Non ho capito,Calendino ha bastonato tutti,ma di Berlusconi ,con cui vuole allearsi,non una parola ,zero assoluto.Si candida a fare il suo ” erede”? Il dubbio mi viene. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo