Adesso non esageriamo nuovamente con Berlusconi, per farne un santo perseguitato. Fatti come questo ricordato dall”amico Portos, sono fatti accertati e confessati, così come altri.

Il personaggio è quello che è, ma la giustizia deve agire correttamente e senza pregiudizi, o alla lunga, fa il gioco dei corrotti e diviene corrotta anch’essa.

Tutta la giustizia, civile e penale, deve divenire rapida ed efficiente. O è così, o non è giustizia.

Già adesso, se mettessimo un computer evoluto al posto dei magistrati avremmo un servizio di gran lunga migliore: i computer si basano sui fatti e gli elementi obiettivi, possono memorizzare tutte le leggi ed i precedenti giurisprudenziali consolidati ed in base a questi, prendere delle decisioni coerenti.

L’elemento umano della nostra magistratura ha deciso di rinunciare a quel quid in più rappresentato dall’intelletto umano, perdendosi in una palude di teoremi sballati e spesso contrapposti.

Quindi, viva la magistratura digitale!: anche se la decisione finale la prenderà un uomo, questi dovrà prendersi la briga, a proprio rischio, di smontare le scelte obiettive fatte informaticamente e dimostrarne l’infondatezza. Poco spazio alla fantasia!

L’unico problema potrebbe essere che dopo i magistrati, dovremmo sostituire anche i politici ed, infine, anche noi elettori, cittadini ed esseri umani diventeremmo di troppo!

