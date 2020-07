Governo: Renzi, rischia per divisioni ammuine incompetenza e non per Salvini

Succede spesso così: lanciamo delle idee, ci prendono per pazzi e ci attaccano sui giornali. Poi dopo qualche settimana ci copiano. Va bene lo stesso. Ma il governo rischia per le troppe ammuine e divisioni per incompetenza non per la spallata di SALVINI. Matteo Renzi

“Il Governo non rischia per la spallata di Salvini, ma per le proprie divisioni interne. Io invito a metterle da parte e a pensare all’Italia, a pensare alla carneficina dei posti di lavoro. Non è Salvini che darà scacco matto al governo ma semmai noi a fare autogol”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi intervistato da Sky Tg24.

In questa direzione Renzi ha sottolineato l’importanza che darebbe all’economia lo sblocco di 120 miliardi di cantieri: “L’autunno non sarà semplicissimo, pezzi di economia andranno in sofferenza e i cantieri aiutano. Qualcuno pensa di andare avanti con la Cig, ma non è così”. AGGIUNGE! Ci sono tre priorità chiare per il futuro prossimo venturo ed è bene non perderle di vista. La priorità numero uno è smetterla di traccheggiare con il Mes. Chi dice di no al Mes sta dicendo di no a soldi con un tasso di interesse introvabile sul mercato e sta dicendo di no a soldi che semplicemente non sa come reperire in un altro modo. La politica dell’irresponsabilità non è adatta a una fase di pandemia. E dire di no a soldi che possono migliorare la condizione del nostro paese non vuol dire governare e o fare opposizione: significa giocare contro l’Italia. E per finire! Di chi fosse la manina che ha inserito il condono nel decreto semplificazioni non ho idea, ma la manona che l’ha tolta è anche la nostra. Di tutto sentiamo bisogno tranne che di un condono. Ricordo che l’ultimo condono lo ha fatto il governo giallo-verde, comunque ormai la norma non c’è più, eviterei di fare polemiche. MATTEO RENZI.

