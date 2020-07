Grande Renzi, sei l’unico politico Italiano che ha le idee chiare e mi da tanta fiducia. Continua così.

Non dobbiamo far pagare le tasse fino al 2021 al turismo: non e’ colpa dell’albergatore se c’e’ stato covid. Ho proposto di togliere l’Imu per il 2020 agli albergatori. Diamo un sacco di soldi per la cassa integrazione ma non si puo’ continuare fino alla fine dell’anno cosi’ perche’ cosi’ e’ una droga. Non possiamo pagare per far restare a casa i lavoratori: l’Italia e’ stata fatta grande da quelli che si sono spaccati la schiena. Non si va avanti a colpi di reddito di cittadinanza e sussidi.Matteo Renzi

D’ACCORDISSIMO!! LAVORO ! LAVORO!!!!!!!!!……E NON CASSA INTEGRAZIONE O SUSSIDI VARI.l’Italia è andata avanti, perché c’erano uomini intellettuali con la U maiuscola a governare. De Gasperi, Togliatti, Einaudi, Craxi, Andreotti, ecc. ecc.Ultimamente ma poi glielo hanno impedito RENZI. A quei politici si unì la finanza di Mattei, Mattioli, Cuccia, Maranghi ecc. ecc.. Gli attuali al governo non sono altro che giocatori delle tre carte.

Si é tentato di squalificare sempre la capacità strategica Renziana da parte del modo politico e mediatico. Come se questa fosse competenza esclusiva dei giornalisti ed in subordine dei vecchi marpioni della politica.

Un leader non ammicca … Un leader governa

Un leader non deve piacere … Deve decidere

Un leader non deve dire ai cittadini ciò che vogliono sentirsi dire … Deve dire la verità

Italia Viva lavora per il bene comune, non per un tornaconto personale.

La strategia di Italia Viva, ha come stella polare l’interesse del Paese

PER QUESTO: Sono pienamente d’accordo, anche perché appartengo alla prima categoria, quella che ora, meritatamente a riposo, viene regolarmente dimenticata… a meno che ci siano degli ” insignificanti” prelievi da effettuare. Sono affermazioni non solo condivisibili, ma ovvie!! Eppure pare di parlare nel deserto o peggio ancora a denigratori, il cui scopo primario è quello di criticare Renzi!!! A me sembra che una parte consistente del paese sia in preda a disturbi psichici!!! Non è semplice frustrazione!!!!!

COMUNQUE: Grande Renzi, sei l’unico politico Italiano che ha le idee chiare e mi da tanta fiducia. Continua così.Bravo hai detto bene da quelli che si sono spaccati la schiena e che tutelavano nel frattempo anche le fasce più deboli,non certo con i poltronari.

Quanto siamo bravi ….SPECIALMENTE QUELLI CHE LO CRITICANO E LO DENIGRANO. LUI Sa governare! Lo ha fatto e anche bene. Meglio di tutti.Si informino i criticoni su quello che ha fatto. Senza pregiudizi.Voi tutti chiedete di non far pagare questo….. che bisogna dare a quell’altro…… che bisogna bloccare il pagamento delle tasse…Ma se nessuno paga ….come andiamo avanti…. Perché poi se uno va governo … Non fa più niente……Perché a parla diceva Barigello ……non è fatica……!!! Renzi devi andartene da questo governo ,i fatti dicono che siamo fermi povertà in aumento e lavori bloccati ..i 5s continuano lotta interna ma tanti noooooo cosi si perde ….diamo le carte per giocare e coraggio a settembre si cambia! Se non lo fai sarà la tua fine. Non si può andata avanti a colpi di redditi di cittadinanza, di sussidi.Se si vuole andare avanti ,tutti dal più grande al più piccino bisogna rimboccarci le maniche e darsi da fare ,i sussidi di soldi presi a prestito aggravano la situazione e basta.

