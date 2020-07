IL CONFLITTO GENERAZIONALE

A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando cominciò a lievitare l’enorme debito pubblico che ci impedisce di risollevarci, gli anziani di oggi erano “figli”. I più fortunati avevano cominciato da poco a lavorare stabilmente, ma la disoccupazione giovanile cominciava già a manifestarsi dopo le crisi, energetica e finanziaria, degli anni ’70, mentre il lavoro nero e l’evasione contributiva imperversavano come e più di oggi.

Anche allora era la generazione dei padri, o addirittura dei nonni vista l’età media dei gruppi dirigenti, che decideva e nessuno si poneva il problema di quanto avremmo pagato “noi”, figli di allora, perché su quei debiti campavamo tutti. Ma quelli più informati tra noi sapevano che, se da un lato bisognava porre fine allo sperpero di risorse pubbliche, anche attraverso un cambiamento del modello di sviluppo (la strategia dell’”Austerità per cambiare” di Berlinguer era del ’76, molto criticata, insieme, dal centrosinistra di allora e dalle frange “autonome” extraparlamentari, in parte fiancheggiatrici delle BR), dall’altro i miglioramenti della condizione dei lavoratori conquistate alla fine degli anni ’60, che ci erano indispensabili per vivere un po’ più dignitosamente, comportava anche quel rischio. Che speravamo temporaneo nella speranza, appunto, di un cambiamento radicale.

Su quel debito abbiamo trovato lavoro, messo su famiglie, cresciuto i nostri figli dando loro più di quello che avevamo avuto noi. Li abbiamo sostenuti economicamente, moltissimi ancora oggi che hanno 40 anni e più. Siamo diventati “noi”, gli anziani di oggi, i tappabuchi di uno stato sociale sbagliato. Le nostre pensioni sono, da anni, un contributo consistente di sostegno al reddito delle nuove famiglie. Molti di noi potrebbero vivere più serenamente se non dovessero sostituirsi allo Stato, ai datori di lavoro, a un sistema che non solo penalizza i giovani, ma che poggia sulla redistribuzione famigliare delle pensioni dei vecchi.

Intanto continuiamo a fare debito pubblico come 50 anni fa. Ma, a differenza di allora, oggi è tutto un richiamo a colpevolizzare “noi” anziani, i figli di allora che, invece, stiamo pagando da sempre per noi e per sostenere i nostri figli. Dicono che staremmo indebitando i nostri nipoti per il semplice fatto di vivere e percepire una pensione che siamo costretti a condividere, ridotti al ruolo, obbligato dall’affetto e insostituibile, di un Inps fatto in casa. In questo modo, forse, siamo gli unici a pagare già oggi oltre alle vecchie rate, anche quelle del debito futuro.

Ci tocca sentire che il peso economico delle nostre pensioni è eccessivo e questo toglierebbe ossigeno ai giovani, che molti di noi rappresentano un costo sanitario insostenibile, che abbiamo intasato gli ospedali ai danni dei più giovani. Perfino chi ci vuole bene ormai aggiunge, tra le righe, un “se” e un “ma”.

Certo, è più facile dividere i giovani dagli anziani, invece che rilanciare fortemente l’economia e il lavoro, separare l’assistenza dalla previdenza, riformare il fisco e lo stato sociale. Il capolavoro politico della destra degli ultimi quaranta anni è stato proprio quello di riuscire, progressivamente, a far schierare chi sta peggio dalla sua parte, quella dei “peggioristi”. Il “capolavoro” della sinistra? Avere lasciato che la destra facesse quel gioco.

