Mes, Renzi avverte: “Non lo vogliono utilizzare? Allora arriverà la patrimoniale”

Perché soltanto chi è accecato dal furore ideologico può dire di no al Mes. Il Mes è un prestito senza condizioni e con elementi finanziati appetibili per un Paese indebitato come l’Italia. Mentre può dire no al Mes solo chi ha già altre strade per trovare i soldi. E allora voglio essere chiaro: Italia Viva è l’argine contro chi dentro il perimetro della maggioranza di governo vuole dire no al Mes magari per dire sì alla patrimoniale.Matteo Renzi

“Chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Il Mes è l’argine della patrimoniale”: così Matteo Renzi lancia un avvertimento sul Meccanismo europeo di stabilità, affermando che se questo non dovesse essere utilizzato per far fronte alla grave crisi economica che si prospetta per l’autunno, si potrebbe dover ricorrere a una patrimoniale.

Anche Matteo Renzi, presentando il suo nuovo libro “La mossa del cavallo” a San Benedetto del Tronto, interviene sul Meccanismo europeo di stabilità. E avverte: “Chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Il Mes è l’argine della patrimoniale”. Quindi afferma: “Silvio Berlusconi è uno che pensa agli italiani, perché dice sì al Mes, anche se riconosco che ha perso una grande occasione di modernizzare il Paese quando è stato premier e aveva un consenso enorme”. E proprio sul leader di Forza Italia, tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa dell’audio emerso in merito al processo per frode fiscale sui diritti Mediaset, risalente al 2013, afferma: “Berlusconi in modo legittimo ma un po’ spavaldo ha registrato questo audio, non sono in grado di capire se ha ragione o torto ma certamente va fatta chiarezza. Chi ha un ruolo istituzionale chiarisca, mi colpisce il silenzio su Berlusconi”.

A proposito, invece, del passaggio del senatore Vincenzo Carbone proprio dal partito del Cavaliere a Italia Viva, Renzi commenta: “In Parlamento ci sono senatori da Forza Italia, da Leu e dal M5s che vengono da noi perché ci dicono che vogliono continuare a lavorare e fare bene per il Paese. Italia Viva è il pilastro della legislatura”. Quindi rivendica: “Se non ci fossimo stati noi adesso ci troveremo Salvini premier e chissà chi avremmo potuto ritrovarci come presidente della Repubblica. Finché ci siamo noi, dura la legislatura”.

Proprio sugli equilibri, spesso complicati, tra le forze di maggioranza e il fondo Salva Stati, qualche giorno fa l’ex presidente del Consiglio, rivolgendosi al Movimento Cinque Stelle, ha scritto su Facebook: “Avete presente gli 80 euro? Li chiamavano ‘mancia elettorale’. Dopo anni di critiche ci hanno messo qualche euro in più ed è diventata la loro ‘grande rivoluzione’. Con il Mes andrà allo stesso modo. Si inventeranno qualcosa per renderlo digeribile sui giornali. Ma la sostanza è che quei soldi ci servono, punto. E li prenderemo. Questa è politica, non populismo”.

