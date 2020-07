Paita (Iv): “Subito piano shock, per dare impulso all’economia”

Raffaella Paita, esponente di Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet, perfettamente in linea con il programma di Matteo Renzi:

“Per dare impulso all’economia e creare occupazione serve SUBITO un #PianoShock che faccia ripartire le opere. Semplificazione, modello commissariale e meno burocrazia. Alta velocità, modernizzazione porti e aeroporti, cantieri, rete idrica, potenziamento infrastrutturale, scuole”.

“Per far ripartire il Paese dobbiamo dotarlo di reti infrastrutturali che assicurino sicurezza e siano adeguate alle sfide internazionali. L’elenco delle opere è necessario per dare avvio all’azione del decreto e nel piano shock è già disponibile. Se vogliamo realmente semplificare partiamo da quello che c’è e facciamolo subito. Mai come oggi servono scuole e ospedali sicuri; città in grado di riaprire i cantieri e garantire vivibilità e occupazione; una rete ferroviaria, portuale e aeroportuale che permetta di viaggiare in sicurezza e favorisca gli scambi internazionali. Possiamo farlo riprendendo le fila di quel modello commissariale che ha già funzionato con Pompei, l’Expo e Genova, e non perdiamo altro tempo. Il decreto semplificazioni può essere l’occasione per dare impulso all’economia e tracciare la strada per una nuova visione del Paese”.Raffaella Paita

Sono d’accordo ma non devi convincere noi o me ,ma 5* pd e company .È ora di mettere i puntini sulle i…..Cara Raffaella siamo tutti d’accordo, però facciamola finita con i proclami e invitiamo ,addirittura forziamo, il governo ad avviare queste opere. Oggi è il 3 luglio e siamo in perfetto ritardo, come al solito, e c’è qualcuno che dice di andare piano perché bisogna valutare bene… Ma cosa? Se è tutto scritto ed approvato?

