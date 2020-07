Vedo dei grandi specialisti della politica a commentare RENZI.

Sul governo saremo soddisfatti quando il piano #ItaliaShock sarà chiuso, non quando sarà aperto. Quando partiranno i cantieri, non le chiacchiere. Per ogni € speso in cantieri sono posti di lavoro e punti di Pil in più . Servono iniezioni di fiducia per l’Italia.Matteo Renzi

Vedo dei grandi specialisti della politica a commentare,e sproloquiare!

Boccuccia di rosa, nessuna ti può resistere……..e poi quelle camicie così bianche che più bianco non si può……..ma occhio ai dentini da roditore, non sono così splendidi come camicia……Chissà perché tutto quello che fanno gli altri è tutto sbagliato è uguale all’altro quando era al governo criticava un partito che si trova al 2,9% fa traballare il governo solo in Italia succede tutto questo.Solo cazzate ironiche e denigratorie siete capaci di sparare, argomentate cosa cè do sbagliato nella proposta del #ItaliaShock se ne siete in grado! altrimenti. Basta basta per favore …..

Sono certo che si riuscirà a fare tutto e bene hanno e abbiamo già dimostrato che non fanno e facciamo solo chiacchiere. Ironici e ironizzanti voi continuate pure intanto si fa quel che dice lui e che è giusto fare per l’Italia. Se gli esponenti dei vostri partiti non hanno idee non è colpa di Renzi.Che poveracci che siete l’unico e Matteo Renzi,con i vostri compari ne vedrete delle belle parassiti

