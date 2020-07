La destra a numero chiuso. La spallata è solo di plexiglas

Quattro passi alla manifestazione del centrodestra a Piazza del popolo tra quattromila sedie, un labirinto di transenne e qualche big, ma pochi, i necessari.Mancano i ceffi del 2 giugno ed è vero come dice Giorgia Meloni che è una piazza, e una destra, a “numero chiuso” (“Ci hanno contingentati. Ma l’avete capito che se stanno a ‘nventa per non farci manifestare?”), ma c’è sicuramente più democrazia e ordine in questo piccolo recinto di piazza del Popolo, quattromila sedie, un labirinto di transenne, che in quella turba irregolare che aveva sconvolto i virologi e preoccupato gli asintomatici.

Ennesimo flop della levata di scudi della destra, non centro destra, il centro ormai non c’è più. Poca clack ed anche non istruita bene. In fondo è chiaro a tutti che gli stessi che li votano, ora al governo non li vorrebbero, e non c’è neanche da chiedersi il perché. Ottimo, continuate così.

Un’OPPOSIZIONE che pensa solo alla “piazza” e alla propaganda di partito, NON serve all’Italia. Una Destra vergognosamente impegnata a difendere le porcherie del passato di Berlusconi, NON serve all’Italia. Una Destra che solo dopo il “richiamo” di uno dei suoi pochi rappresentanti dotati di buon senso (Zaia), rinuncia a gettare discredito sulle misure anti-covid 19 con comportamenti idioti ( niente mascherine, selfie di gruppo sulle spiaggie, minimizzazione dei pericoli derivanti dalla pandemia, diffusione di stupidaggini sul tema alla “moda di Trump” ), NON serve all’Italia. Questo è un gruppo di anti-italiani e di anti-europei, sedicenti di Centro-Destra. Se in Italia avessimo un VERO Centro-Destra ( come Macron in Francia o Merkel in Germania), avremmo finalmente un Paese civile. Questi S-FASCISTI, NON servono all’Italia.

Ma Salvini e la Meloni non hanno mai pensato di ritirarsi dalla politica ?Non ne sentiremo la mancanza come non abbiamo sentito la mancanza del governo Berlusconi.insieme per l’italia del lavoro. ma che vi credet che lavorate solo voi? se non foste ridicoli sarebbe da denunciarvi. va aggiunto pero’ che per uno strano contappasso il vostro leader è celebre per essere un efficiente ed immancabile fannullone.

Non ricordo il nome di chi ha aperto la manifestazione in difesa della patria e del popolo, ma non serve. Le parole sono le stesse anche in apertura, tanto per introdurre il tema. Risentimento, odio e impotenza. In sintesi dei primi 5 minuti: “la Cina ci ha mentito e ci ha infettato; La pandemia in Italia si poteva evitare; la colpa è del governo che non è all’altezza; la Lombardia è stata eroica e perfetta nella lotta contro il virus cinese alimentato dal governo italiano in carica; ci hanno rubato la primavera……”. Questo è il prologo, ora vediamo seguito ed epilogo di una pagliacciata (questa volta più composta) che si poteva evitare.

La destra a numero chiuso. La spallata è solo di plexiglas

