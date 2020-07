Calenda racconta il suo libro tra i “Mostri” della politica e le sfide per l’Italia. Il leader di Azione: “Serve una grande alleanza dal Pd a Forza Italia per resistere all’autunno della pandemia

Ma com’è, aveva insultato RENZI perché era rimasto nel governo e , adesso vuole anche Berlu???!!!! cosa le è successo.

Calenda muove le pedine della scacchiera attuale..tenendosi lontano dal voto.. Ma la domanda è..se il centrodestra continua a rimanere il gruppo più coeso con cali e salite all’interno del gruppo…che senso ha FI a bruciarsi dando una sponda al PD? In questo momento..con l’avvicinarsi del 4 luglio e con le manovre sui fatti della giustizia FI gioca a riprendersi il popolo che l’ha abbandonato e che non vota aspettando il successore..e non ha nessun interesse a soccorrere le poltrone di un partito che ha nel tempo influenzato certa magistratura…Con Renzi può essere un altro discorso.

Come sempre è una questione di “gusti”. E GLI ITALIANI HANNO GUSTI (POLITICI) MOLTO VARIEGATI E STRANI! C’è chi a Calenda o RENZI preferisce uno come Di Maio capace , si fa per dire, di occupare tre dicasteri diversi, di cui due contemporaneamente, lavoro e sviluppo economico e ora seguito dagli esteri .Chiaramente il tutto supportato da un curriculum di tutto rispetto che garantisce la massima competenza in qualsiasi dicastero si possa o voglia insediare. Se poi vogliamo dirla tutta si era pure candidato alla guida del governo che indubbiamente meritava grazie a i suoi trascorsi. Calenda o RENZI ma chi credete di essere !?

COMUNQUE CARO CALENDA LA TUA L’analisi scritta nel libro è completa, il quadro europeo è descritto bene, tutto sommato accettabile pero non ha ancora spiegato come faranno a mezzogiorno, molti con una famiglia e bambini , a mangiare, e se non trova la risposta indichi qualsiasi alternativa.

L’unico commento che mi sento di fare è: Che peccato aver bocciato il referendum di Renzi. ultima modifica: da

