Menzionare anche solo per sbaglio la legge elettorale ora = come perdere valanghe di consensi. Concentratevi sulla crescita! e altre priorità!

Legge elettorale, il Pd in pressing su Iv: “L’accordo di governo va rispettato”. Ma Renzi: “Non è una priorità”

Nuove tensioni in vista nella maggioranza, in vista della riforma del sistema di voto. La Lega avverte: “In Senato i giallorossi non hanno i voti”

Il PD: “L’accordo di governo va rispettato”. Quale accordo, se “i partiti di maggioranza” fanno pre vertici, vertici, summit, incontri ogni 2 ore scontandosi magari sul colore della carta igienica dei Gabinetti dii governo? L’unico accordo che avevano ed hanno tra loro è evitare le elezioni. E fino ad ora lo stanno rispettando tutti. La paura fa 90. La Paura e quella di governare, ha fatto già scappare il Capitone. Ed ora chiede quelle elezioni, che avrebbe potuto avere se si fosse dimesso subito. A quest’ora sarebbe lui il -Premier- Ma la paura era tanta che ha preferito dare tempo agli altri per governare al posto suo.Lui preferisce magnà, zeppole e babà.

Un partito d’esperienza come il PD, con tante persone che “sembrano” intelligenti, non dovrebbe continuare ad insistere sulla legge elettorale di tipo Proporzionale, che frazionerà ancora di più i Partiti e renderà l’Italia completamente ingovernabile. Non è più come ai tempi della DC. Guardiamo gli ultimi esempi di “governo” (Lega – 5 S; PD – 5 S): l’unica cosa su cui hanno trovato un accordo è il rinvio (e l’aumento della spesa).

Prima o poi diventerà essenziale a dover fare una nuova legge elettorale, ma adesso ci sono altre cose più importanti. Non è che vogliono distogliere l’attenzione da qualcosa??? E pure vero che senza una legge elettorale che dia un governo certo ed una legislatura possibilmente in grado di portare a termine senza INTERFERENZE il proprio mandato saremo destinati alla rovina…..vedrei molto bene il sistema elettorale dei sindaci. Si quella legge elettorale maggioritaria(Italicum) voluta da Renzi nella passata legislatura approvata per la Camera ; Che oggi sarebbe in vigore se quella parte di Italiani ,forviati dalle fandonie dei populisti avessero votato il referendum abrogativo del Senato e del CNEL .Ente parassitario, con un organico di 60 persone , che pesa sulle spalle degli italiani per 8 milioni di euro all’anno.

Ma ora!Bene priorità al lavoro e la crescita economica la legge elettorale in questo momento agli Italiani non gli può fregare di meno e un autogol per i PDGRULLI che la vogliono a luglio W Italia Viva prima lavorocrescita. Poi a Settembre una legge elettorale ottimale ce già, basta approvarla,se serve con qualche piccolo aggiustamento,ma e li pronta e se si vuole in due giorni e fatta, e poi elezioni, e l’unica soluzione fattibile. basta volerlo tutti assieme, per il bene del ITALIA, e non per il partito.

Menzionare anche solo per sbaglio la legge elettorale ora = come perdere valanghe di consensi. Concentratevi sulla crescita! e altre priorità!

