Renzi: “La crisi in arrivo farà tanto male”

La priorità della politica deve essere la crescita, non la legge elettorale. Se vogliono mettere mano alla legge elettorale, per noi di Italia Viva il messaggio è molto chiaro: si faccia una legge maggioritaria, in modo che la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto.Matteo Renzi

Presentando il suo nuovo libro a Prato, Matteo Renzi ha dichiarato: “È la prima volta che Italia Viva si presenta alle elezioni regionali: per la Toscana c’è bisogno di uscire da questa situazione di paura e terrore, di far sì che le infrastrutture ripartano, che la crisi pesante che arriverà possa esser affrontata con strumenti all’altezza. Servono fatti concreti”.

Sulla situazione economica invece dice: “La crisi che sta per arrivare ci farà tanto male, ma sappiate che sono ottimista, ci credo davvero, l’Italia ha le condizioni per far la mossa del cavallo”.

L’ISTAT dice che abbiamo mezzo milione di occupati in meno rispetto a febbraio. Sono cifre devastanti. Dobbiamo dare centralità al tema occupazionale. Ora che le terapie intensive sono stabilmente sotto quota 100, è giusto essere prudenti, rispettare le regole, continuare a combattere il virus. Ma dobbiamo anche interrompere la seconda ondata di… paura che certi messaggi contribuiscono a diffondere. Non è vero che è come la Spagnola, che fece cinquanta milioni di morti. Prudenza sì, terrorismo psicologico no. Ecco perché pensiamo a evitare la catastrofe occupazionale che in autunno potrebbe coglierci alle spalle.

Sul governo saremo soddisfatti quando il piano #ItaliaShock sarà chiuso, non quando sarà aperto. Quando partiranno i cantieri, non le chiacchiere. Per ogni € speso in cantieri sono posti di lavoro e punti di Pil in più . Servono iniezioni di fiducia per l’Italia

Voglio dirvi di non avere paura. Di credere nella politica, quando gli altri scommettono sul populismo. Di usare parole gentili, quando gli altri insegnano a odiare. Di sognare in grande, quando gli altri rincorrono gli incubi. Di parlare di speranza, quando sembra vincere la paura. Di coltivare la libertà, quando gli altri parlano solo di morte. No, non abbiate timore

