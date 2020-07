Ue, inizia il semestre della presidenza tedesca. Le sfide

Il semestre della presidenza tedesca Ue di Angela Merkel non poteva giungere in tempi più difficili. In un certo senso, è un’opportunità: ma gli ostacoli sono diversi, ardui e articolati

Curioso destino quello di Angela Dorothea Merkel (Amburgo, 1954). L’amatissima (in patria) cancelliera tedesca, il 1° luglio 2020 comincia il turno di presidenza del Consiglio Ue della Germania. È la tredicesima volta dal 1958. Questo che inizia, non sarà come gli altri semestri di presidenza della locomotiva d’Europa. L’ultima volta che Angela Merkel (in carica dal 2005) è stata presidente del Consiglio Ue era il 2007. Non era nemmeno scoppiata la crisi finanziaria del 2008, nessuno parlava di Brexit, la Cina non era il mastodonte autoritario che incombe oggi sulla politica internazionale. Nessuno metteva in dubbio la sopravvivenza stessa dell’Ue. Non c’era il coronavirus.

Le sfide del semestre Ue della presidenza tedesca Soprattutto, i teutonici dovranno fare da mediatori in tempi estremamente difficili, senza precedenti. Mai i leader europei si sono trovati a dover concertare interventi di ripresa economica in maniera così coordinata e davvero “comune”. Di solito, il ruolo del presidente di turno è di tipo notarile. Stavolta è però improbabile che la Germania non abbia un peso politico specifico nell’ambito delle riunioni. Il paese dovrà fare da perno in una litigiosa Europa. Su più fronti, tutti ostici e caldissimi. L’approvazione del fondo europeo di ripresa È vero che gli Stati dell’Ue si trovano nella più profonda recessione della storia del dopoguerra. Ma è anche vero che la crisi – lungi dall’essere “simmetrica” – ha colpito in maniera diversa i vari paesi membri. Questa disparità relativa fra gli Stati aumenta la necessità di scambi negoziali. La Germania, da sempre contraria a politiche di condivisione dei rischi, ha già fatto un salto culturale. Il paese infatti, in un primo momento capofila intransigente dei paesi frugali o “rigoristi” del Nord Europa, si è avvicinata alle posizioni delle nazioni europee più spendaccione, anche grazie alla mediazione della Francia di Emmanuel Macron. “Merito di Macron, Merkel e Von der Leyen è sdoganare gli eurobond“, commenta Corrado Passera. Ciò però non basta: il recovery fund di Ursula Von der Leyen, il Next generation fund, necessita di un’approvazione unanime. E membri come Austria, Danimarca, Olanda, Finlandia non sembrano avere intenzione di cedere.