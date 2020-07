Da quando non è più l’El Dorado degli evasori !San Marino rischia il default,

San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo italiano e a Bankitalia.Da quando non è più l’El Dorado degli evasori e delle triangolazioni societarie la Repubblica del Titano ha perso la sua grande ricchezza. In dieci anni il Prodotto interno è calato del 28% e negli ultimi mesi del 12% per il lockdown. Il mini-Stato si sta facendo carico anche della crisi bancaria ma, forte di 6.300 frontalieri e di una manifattura industriale di peso, chiede soccorso a Roma per collocarli sul mercato internazionale. Il rischio è che il debito se lo comprino russi e cinesi.

