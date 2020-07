«Saremo la forza tranquilla e gentile, la vera alternativa al governo di Zaia. Da una parte c’è una Lega incapace di portare l’autonomia nonostante le promesse, e dall’altra un’opposizione sorniona e sempre uguale».Daniela Sbrollini

Quello che oggi dobbiamo offrire al Paese, insieme, è il volto del coraggio e della speranza. Ecco perché la candidatura di Daniela Sbrollini alla presidenza della Regione Veneto, una candidatura alternativa ai due poli.

Oggi il Paese non ha bisogno di scontri ideologici ma di riconciliarsi. Questa è la sfida del coraggio e della concretezza.Elena Bonetti

Daniela Sbrollini è la nostra candidata alla presidenza di Regione Veneto, la nostra scelta di cambiamento. Lo abbiamo annunciato a Padova con Elena Bonetti, Sara Moretto, Davide Bendinelli e Orietta Salemi, insieme per sostenere la sua candidatura. In questa regione, come in tutto il Paese, si può fare di più, possiamo lavorare per dare risposte concrete ai cittadini. Con coraggio e determinazione siamo pronti per ripartire. Forza Daniela! Ettore Rosato

Diamo forza al CAMBIAMENTO con gente giovane competente e capace e con l'appoggio di ITALIA VIVA inizia la rinascita.

