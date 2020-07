E’ questa la conseguenza di avere come premier l’avvocato del popolo Re Tentenna.

Mes, Emma Bonino: “Mia risoluzione a metà luglio, stop a immobilismo del governo” La leader di Più Europa a margine dell’Assemblea nazionale del partito: “Chi mi verrà dietro non lo so. Ma non vedo neanche margini per cui questo documento possa essere escluso”. Della Vedova annuncia sostegno in Toscana al candidato del Pd Giani.

Il premier CHE NON HA PROBLEMI FINANZIARI O DI LAVORO O COME SBARCARE IL MESE ci vuol far passare un’estate O VUOL PASSARE UN ESTATE “serena” dove si pensi solo a dove trascorrere le tanto agognate vacanze con la mente sgombra da ogni preoccupazione e la BONINO ci vuole angosciare con il MES ed altre stupidaggine del genere. Anche se non prenderemo sti soldi, che problema c’è, qualche santo come sempre provvederà. Il nostro calendario ne è pieno. Anche per il mese di settembre. Intanto godiamocela questa estate.Dopo cercheremo qualche balla da raccontare al popolo assonato ma a quel tempo incazzato.

Cari Italiani tenetevi stretti! Si va facendo strada anche una partecipazione azionaria privata (di piccoli azionisti, come potremmo essere noi comuni mortali) ai progetti, ad es. SSN, al posto di emissioni di titoli di credito che partecipano al debito. Speriamo che l?italia abbia economisti (al governo) adeguati per capire e implementare cio’. Chissà che non sia la chiave di volta. Il tal modo potrebbe essere bypassata la tanto odiata patrimoniale, che altrimenti non se ne potrà fare a meno checche’ ne dicano. In Italia la sola pronuncia della parola PATRIMONIALE fa perdere a chi la usa qualche milione di voti in un colpo solo. Senza considerare che di “patrimoniali ” più o meno occulte, ne stiamo già pagando più d’una. No, non mi sembra proprio una buona idea. A meno che non si voglia proprio consegnare il Paese alla triplice alleanza Salvini-Meloni – Berlusconi, fornendo loro un ottimo e definitivo argomento per STRAVINCERE le elezioni. Per le infrastrutture, meglio il Recovery Fund, mi creda. Il Mes invece prendiamolo, SUBITO; per le spese sanitarie covid19. Averne di “debiti” restituibili in 10 anni su cui si paga lo 0,1% !!!

Si deve ancora decidere se aderire o meno al MES, figuriamoci se ci sono i piani per rilanciare il sistema sanitario.Sarei curioso di sapere con quali soldi Speranza vuole fare più controlli su tutto il territorio, così Azzolina più presidi sanitari nella Scuola..

Forse, a far uscire questa legislatura dalle secche dell’indecisione e dell’immobilismo, sarà proprio un partitino come quello di più europa, che ha poco da perdere e tutto da guadagnare nell’attestarsi su posizioni dure, mostrando di avere un pò di spina dorsale.

.

