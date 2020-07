Uno dei progetti che ho seguito con più gioia durante le mie esperienze al Governo è stato il piano periferie. Sapere che – grazie ai soldi da noi stanziati cinque anni fa – la Vela Verde di Scampia è definitivamente distrutta mi fa essere felice. E anche ottimista sul futuro di Scampia, di Napoli, dell’intera Campania. Maria Elena Boschi.

Ma la massa di idioti che segue i populismi cosa ne sa ? Poveri non è colpa loro : la natura li ha dotati di scarsa intelligenza e loro non sanno fare nulla per migliorare !

LA VELA DI SCAMPIA SIMBOLO DI GOMORRA è STATA DEMOLITA. GRAZIE AL GOVERNO RENZI. E SI DEVE SAPERE EVIDENZIARLO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo