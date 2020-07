Anche in politica abituatevi di chiedere gente che sa di quello che parla, perché a forza di scegliere gli incompetenti avrete sempre gente che sceglie il populismo, che insegue i sondaggi. Tenetevi i sondaggi, io mi tengo i dati ISTAT. L’ISTAT dice che abbiamo mezzo milione di occupati in meno rispetto a febbraio. Sono cifre devastanti. Dobbiamo dare centralità al tema occupazionale. Ora che le terapie intensive sono stabilmente sotto quota 100, è giusto essere prudenti, rispettare le regole, continuare a combattere il virus. Ma dobbiamo anche interrompere la seconda ondata di… paura che certi messaggi contribuiscono a diffondere. Non è vero che è come la Spagnola, che fece cinquanta milioni di morti. Prudenza sì, terrorismo psicologico no. Ecco perché pensiamo a evitare la catastrofe occupazionale che in autunno potrebbe coglierci alle spalle. Sul piano shock dopo otto mesi di attesa, sembra che sia finalmente la volta buona. In settimana, il CDM dovrebbe approvare il decreto e la cosa bella è che dovrebbero esserci inserite le opere pubbliche e private che saranno sbloccate. Un grazie a Lella Paita e Luciano Nobili per il duro lavoro, speriamo che si passi presto dalle parole ai fatti. Matteo Renzi

Non abbiamo vinto il Sars-Cov-2, il Covid-19 ha lasciato il paese in un mare di guai finanziari.. Ne dobbiamo uscire a testa alta ma senza ossa rotte, senza altri morti.. Il lavoro, le imprese, i giovani, la scuola, la Sanità, gli anziani, i disabili, i nostri conti in rosso profondo, il nostro prestigio internazionale a rischio.. Le infrastrutture per far ripartire il Paese.. I soldi ci sono ma a Palazzo Chigi c’è bisogno di Matteo Renzi Statista Unico Italiano apprezzato all’estero.. Noi Renziani non vogliamo affondare!!!! E voi?? ultima modifica: da

