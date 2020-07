Sondaggi politici, Pd a 5 punti dalla Lega. Orlando scatena la polemica: “Senza tre scissioni saremmo pari”. Il plauso di Zingaretti: “Uniti si vince”

Gli risponde il deputato dem Orfini: “Peccato che per rincorrere Salvini chiudiamo i porti come lui”. Gori ironizza: “Pensa il Psi: se nel ’21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest’ora dove stava…”. Calenda: “Scissione l’avete fatta voi alleandovi con i 5S”

Oggi era una delle pochissime domeniche senza chiacchiericcio politico,e io mi riposavo. Ma l’onorevole Orlando ha pensato bene di rompere questa monotonia con una furbata: “Ora tiro in ballo chi non appartiene più al mio partito, lui cade nel tranello e mi risponde che è andato via per un motivo, io gli controbatto che la scissionite è un danno, al coro degli unionisti per forza si uniscono Zingaretti e Fiano, se poi lui si scoccia e ci manda a quel paese: tanto meglio… E abbiamo riempito serata e telegiornale”. Giuro: la prossima volta voterò qualcuno del PD solo se è muto.

Polemiche inutili. Con i “se” non si fa la storia e in politica non sempre 1+1=2. Renzi e Calenda stavano stretti nel PD ed hanno fatto bene a lasciarlo. Se sarà possibile si cercheranno convergenze, nell’ambito delle rispettive forze, se non sarà possibile, pazienza. Ma almeno non assistiamo più a lotte interne tra maggioranza e minoranza di partito, assolutamente deleterie e improduttive. I malpancisti ci sono ancora e ci saranno sempre, ma finché rimangono voci isolate fuori dal coro va bene, è il bello della democrazia, poi però si deve puntare tutti insieme all’obbiettivo.

Renzi non era segretario e né in direzione. All’orizzonte non c’era nessuna alleanza con il M5S, basta aver seguito il congresso e primarie aperte per saperlo.

E’ il segretario e la direzione, su relazione del segretario approvata a maggioranza, che decide la linea politica.

Si sarebbe potuto organizzare un mini congresso con all’ordine del giorno l’alleanza con il M5S e pochi punti programmatici tra i soli iscritti in 10 giorni…

Assurdo! Prima ero PCI, poi mi evolsero in Quercia, da albero ad albero poco cambia e mi ritrovai ulivo.. poi divenni PD…e va bene, dico, cambiano i tempi. Poi si staccano i vari satelliti, ognuno con un po’ di sinistra in più o in meno del PD, e va ancora ..abbastanza bene…Ma che, per far fronte al nemico comune, il barbaro ex padano, debba sperare nell’ intervento della sparuta ed anziana carica della cavalleria del Berlusca, usato come ruota di scorta dai sui alleati a destra, anziché nell’unione della sinistra, mi sembra fuori dal mondo! Ma lo penso solo io? e voi preferite i -NO VAX, NO EURO, armi per tutti, ..questo dice la dx grillina oggi! E ancora,….- Tasse per nessuno,soldi per tutti- Gestori spiagge che sempre pagano un nonnulla oggi, …pagare niente! Mondragone! -Elezioni, elezioni,…poltronificio,..8 mesi fa quando vi era seduta la Lega e i grillini,..non c’erano le poltrone?-Fascisti grillini poi che parlano di libertà,..che ipocrisia.-Tutti possiamo capire ,.. che schifezza è la setta grillina,oggi!

E RAGAZZI C’e’ differenza tra l’elettore IV e quello della Lega e della setta grillina. Il primo legge, si informa, segue una politica con una preparazione di base diversa. Più profonda e propositiva, sicuramente ha più cultura. Il secondo segue i vantaggi del momento, e’ più influenzabile dal politico di turno. Non gli interessano gli sviluppi futuri. Ha sicuramente un peso specifico diverso. Sicuramente legge meno, ed un cattivo lettore e’ anche un cattivo elettore.

Oggi era una delle pochissime domeniche senza chiacchiericcio politico,e io mi riposavo. Ma l'onorevole Orlando ha pensato bene di rompere questa monotonia con una furbata

