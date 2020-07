La convinzione che per essere più “elastici” non serva una propria “visione strategica”, è per il PD, una carenza strutturale.

Dovendo andare a lavorare “in centro”!

Usando il mezzo pubblico, il PD è portato a pensare, che non serva prendere la patente, ciò può fare risparmiare i costi per la “scuola guida”, ma nel caso che un improvviso malore colpisse il conducente del mezzo pubblico, non si avrà la capacità per evitare che il mezzo pubblico si schianti sulla fermata piena di cittadini elettori, anche in sua attesa!

Ovviamente ciò è (per fortuna) un evento raro nei mezzi pubblici , ma più frequente nei governi italiani, ma questo evidentemente, non sembra preoccupare, il PD di Zingaretti (non so dire, se a trazione o freno, dell’“Uomo che ride”) questo è un problema che non si pone, forse è un mix di modestia e consapevolezza dei propri limiti che lo frena , nonostante abbia investito nel governo Conte tra troppi “figuranti” anche qualche testa pensante, che costituisce la sua unica difesa , conferendogli quel minimo di credibilità che lo mantiene ancora a galla!

PROVE TECNICHE DI DIALOGO TRA UN ORLANDO (NON PIU' FURIOSO ORA COLOMBA CON RAMO D'ULIVO NEL BECCO) ED IL CAVALIERE DIMEZZATO.

