La burocrazia va messa in lockdown perché impedisce di spendere i soldi che già ci sono. Dobbiamo semplificare seguendo i modelli Genova, Pompei, Expo, Matera

Rimane un sogno, con gli stellati ne hanno sempre una contro, così non si va da nessuna parte.I 5 stelle si spaventano del ladrocinio in giro per il paese….non facendo niente non pensano che loro stessi stanno rubando lo stipendio…fate…fate rubare…fate galere…almeno qualcosa cambierà…

Ieri si parlava delle code che ci sono state e ci sono sulle autostrade liguri per i cantieri aperti che stanno facendo lavori di manutenzione.

Se avessero ascoltato Renzi , questi cantieri avrebbero dovuto aprirli durante il “Lock Down” quando era tutto fermo.Inoltre ho detto che è da più di un’anno che Renzi ha presentato in Parlamento il progetto Italia Shock che prevedeva appunto di intervenire sulle INFRASTRUTTURE

di cui l’ Italia ha estremo bisogno, riparando le vecchie e facendone delle nuove.

Sempre Renzi ribadisce che i soldi ci sono perché già stanziati da governi precedenti e non tutti usati.

Ma avete sentito qualche politico o qualche giornalista parlare di tutto ciò???

Non sia mai detto!!!!

Facciamo crollare l’ Italia, ma non mettiamo in atto nulla che sia stato detto o pensato o progettato da Renzi. Il N.1 un vero leader, sosteniamo Italia Viva per il bene del nostro futuro!

