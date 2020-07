Coronavirus, Speranza: “Valutiamo il Tso per chi rifiuta la quarantena obbligatoria. Il virus circola ancora, non rilassiamoci” Il ministro della salute, parlando a repubblica, ha commentato, tra le altre cose, il caso del nuovo focolaio in Veneto, causato dal rifiuto di un positivo di mettersi in quarantena obbligatoria. “Comportamento inaccettabile. Su questo è giusto essere durissimi, ma la legge prevede già fino a 18 mesi di carcere”

TSO, carcere … ma scusate che cosa è diventato il mio paese, che naturalmente amo? Quale allucinante situazione si sta vivendo … ma questo sa che cosa dice? Questi stanno usando la situazione, credetemi. I politici attuali non sono adeguati al paese, punto.Torneranno le camicie nere. La legge a proprio uso e consumo. Tu positivo al tampone? TSO per il bene della nazione contro chi pensa diversamente. Se pensi diversamente è chiaro che sei contro il popolo….Ma poi, “debba curarsi” da COSA??? Un positivo non ha nulla, non manifesta nulla, contagia qualcuno o molti che NON manifesteranno nulla se non qualche leggero sintomo influenzale… E questi vogliono fare i TSO?? La strategia della paura e della coercizione, fra non molto gli tornerà indietro con una certa… Energia. Non ci sono solo ultraottantenni che vivono di televisione, o minus habens che abboccano a tutto ciò che scrivono i media di regime, in Italia,ormai la malattia non esiste più grazie alle “cure” . in terapia intensiva non c’è nessuno , però rimangono intatti i dogmi della dittatura nazifascistasanitaria che avete instaurato . come tutte le dittature finirà in un bagno di sangue e spero che sia solo il vostro e non della gente che farete morire.

TSO, carcere … ma scusate che cosa è diventato il mio paese, che naturalmente amo? Quale allucinante situazione si sta vivendo … ma questo sa che cosa dice? Questi stanno usando la situazione, credetemi. I politici attuali non sono adeguati al paese, punto.Governo del terrore. Mai scesi così in basso, paese della vergogna. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo