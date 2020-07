Se vinciamo è perché siamo bravi, se perdiamo è perché c’è qualcuno che si è scisso, ci ha criticato, non ha sostenuto il nostro candidato. Guarda caso sono gli stessi che ti spiegano che oggi con Forza Italia va avviato un dialogo (d’altronde ci hanno messo su un governo, il governo Letta), ma se lo dice Renzi è un “berluschino”. (…) Quelli che fanno fuori i leader perché non vogliono uomini soli al comando, ma che non esitano nemmeno un secondo a portare il Paese al voto anticipato e far vincere Salvini e i suoi pieni poteri. Quelli che i congressi sono legittimi solo quando vince il mio candidato.Davide Faraone

Caro Orlando, il riformismo ormai è lontano anni luce da voi.Quando ho letto il tweet di Orlando sulle scissioni vi confesso che ho sorriso. Invece di criminalizzare chi ha scelto altre strade, dovrebbero chiedersi perché è accaduto.

Delle due l’una: o Orlando si riferisce a TUTTE le scissioni, e quindi non solo a Calenda e Renzi, ma anche ad Articolo 1 MDP, ad esempio; oppure, come al solito, ripete lo stanco tiro al piccione contro una sola persona in particolare (indovinate chi …). Nel primo caso si avrebbe la “strana” coincidenza di cercare di allontanare gli “scissionisti” mentre si cerca contemporaneamente l’abbraccio con Berlusconi (alla faccia del riformismo …). Nel secondo caso sarebbe inutile replicare ad un nastro pre-registrato .

Orlando, parlamentare ligure, dovrebbe spiegarci come mai alle precedenti elezioni regionali permise (alcuni dicono che invitò) che la sua componente, anziché votare compatta per la Paita, vincitrice delle primarie, votasse per Pastorino candidato dell’estrema sinistra. Ricordo che grazie a quella mini.scissione, la Liguria finì alla destra di Toti e Berlusconi e facendo il calcolo della serva, i voti sottratti alla Paita da quella ignobile manovra sottobanco nel PD ligure della componente politica del deputato Orlando, fu proprio quello che mancò per vincere le regionali. Andrea Orlando è uno senza vergogna e parla di cose per le quali lui per primo dovrebbe battersi un blocchetto di cemento sul petto almeno un migliaio di volte come autoflagellazione ed espiazione dei propri peccati.

Sarò molto chiaro…e lontano da voi. Il PD dovrebbe risarcirmi per il tempo che ho buttato nel tentativo di portare li dentro (nel mio piccolo s’intende) una ventata di liberalismo… non liberismo… lo dico perché essendo voi confusi, spesso fate confusione sui termini.

Quel sano liberalismo che ha portato, quando c’era nel PD, alla legge sui diritti civili e che NON ha portato, visto che ora che c’è più, l’abolizione o la modifica profonda dei decreti sicurezza e la fine del travaglio della Ocean Viking.A proposito… perché sarebbe una facile critica?

Secondo me sta tutto li invece e non è per niente facile. La visione liberal imporrebbe la fine di quest’ennesima odissea nonché l’abolizione, seduta stante, degli ignobili, perché illiberali, decreti sicurezza mentre la visione comunista sposa perfettamente la ragion di stato che permette questo scempio di libertà. Marco Pannella è morto, sepolto e dimenticato… e si vede purtroppo!

