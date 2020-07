L’ISTAT dice che abbiamo mezzo milione di occupati in meno rispetto a febbraio. Sono cifre devastanti. Dobbiamo dare centralità al tema occupazionale. Ora che le terapie intensive sono stabilmente sotto quota 100, è giusto essere prudenti, rispettare le regole, continuare a combattere il virus. Ma dobbiamo anche interrompere la seconda ondata di… paura che certi messaggi contribuiscono a diffondere. Non è vero che è come la Spagnola, che fece cinquanta milioni di morti. Prudenza sì, terrorismo psicologico no. Ecco perché pensiamo a evitare la catastrofe occupazionale che in autunno potrebbe coglierci alle spalle.Matteo Renzi

Cresce in Italia la povertà assoluta: anziani, giovani senza lavoro, pensionati, precari che solo sei mesi fa non avrebbero mai pensato di chiedere cibo..Purtroppo con il Covid cresce a dismisura la povertà assoluta.. Si è pensato a difendere il popolo dall’agente patogeno trasmissibile, ma non si è programmato il post Coronavirus..L’Italia si riscopre più povera di prima del lockdown.. Le richieste al banco alimentare sono aumentate del 40% in tutta Italia, e del 70%al sud.. Il peggio in Autunno.. Non si è voluto ascoltare Matteo Renzi sulla gestione dell’emergenza sanitaria.. Dal basso sale la richiesta di politici veri e non di persone che vivono di visibilità.. Si torni alle urne per rimettere in gioco il parlamento e soprattutto riconsegnamo Palazzo Chigi all’unico politico oggi in grado di gestire brillantemente la crisi più pericolosa dal dopoguerra.. MATTEO RENZI STATISTA ITALIANO UNICO A PALAZZO CHIGI!!!

Cresce in Italia la povertà assoluta: anziani, giovani senza lavoro, pensionati, precari che solo sei mesi fa non avrebbero mai pensato di chiedere cibo.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo