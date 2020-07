Il tso è roba da nazisti. È previsto già il carcere e sarebbe più che sufficiente salvo pensare che tanto con il paese dell’impunità il carcere è solo una misura ipotetica.

L’antidemocratico governo del virus, dei comitati para scientifici, delle task force all’estero, della villa pamphili a porte chiuse (stile bild r berg, monti cit.), forte contro i deboli, debole contro i forti, mostra la propria essenza da TSO. dati e dottori rivelano la realtà di un virus ‘clinicamente morto’ che però tiene in vita un governo in avanzato stato di decomposizione, utile solo a rendere la costituzione carta straccia, oltre alle ‘solite’ spartizioni. il libro cuore ‘copertina’ di un sistema clientelare, che non salva più nemmeno le apparenze di democrazia. si vedono, al contrario, i germogli dell’autoritarismo del nuovo paradigma, capitalismo di sorveglianza. armi, siringhe, e la fanfara dell’asservito mainstream.

Fotografia della situazione!… Partite di calcio… entrata in campo distanziati e mascherine a pioggia e alla fine giocano a calcio!… Conferenze stampa dei piloti in f1 con microfono in mezzo alla pista e tutti a 10 mt di distanza ma nn mancano le mascherine che a quella distanza sono inutili!… I giornali quasi dispiaciuti quando i dati sono belli e i morti pochi!… Adesso facciamo anche i tso o carcere duro per i trasgressori della libertà vigilata che c impongono!… Si potrebbe dire che è semplice ipocrisia ma la verità è a parer mio ben più complessa!… Qui c’è del marketing perché questo virus è una illusione e tutti gli addetti ai lavori sono sincronizzati nella tecnica più vecchia del mondo!… la paura a tutti i costi!… Il gregge ormai è immerso in un torpore senza più capacità di riflessione e senza più la minima capacità di valutazione di ciò che accade realmente!… I pochi che provano ad avere un po di logica analitica vengono tacciati di eversione e criminale senza scrupoli!… Ma cosa sta succedendo al mondo?!?!?!!!….

Come è difficile sottolineare i dati quando sono positivi vero? Ieri titolavate ” crescono ancora i contagi! Appena 5 regioni con 0 casi”. Oggi solo i freddi numeri e non un bel titolo come “Calano nuovamente i contagi! Ben 8 regioni ed una provincia a zero! E 7 decessi ripartiti tra 2 sole regioni!”. Ma no, è più forte di voi.

I dati seguenti dimostrano che chi ha affrontato bene il Covid-19 non ha avuto bisogno di un lockdown prolungato a tal punto da mettere in ginocchio la nazione: …… % decessi su popol. .. % cont. su popol. .. % decessi su cont. Italia …………… 0,0575 ……. 0,398 ……. 14,437 Svezia ………… 0,0536 ……. 0,706 ……. 7,589 USA …………… 0,0399 ……. 0,873 ……. 4,567 Svizzera ………. 0,0221 ……. 0,363 ……. 6,103 Germania ……… 0,0110 ……. 0,240 ……. 4,571 La Germania è la nazione che ha avuto i risultati migliori, meno decessi, meno contagi e minori decessi in rapporto ai contagiati. Svezia, Usa e particolarmente la Svizzera non hanno bloccato le nazioni ma i decessi sono stati limitati. L’Italia, pur avendo sottoposto il paese a delle restrizioni al limite del sopportabile (addirittura c’è un governatore ed un ministro che straparlano e propongono il TSO) ha ottenuto i risultati peggiori. Spero che ci siano delle inchieste serie per capire come mai gli italiani abbiano dovuto subire le peggiori restrizioni ottenendo questi risultati.

Purtroppo il regime è riuscito nel suo intento. Ha diviso il popolo creando le due fazioni gli “influenzati” e quelli chiamati dagli Influenzati :complottisti. Un regime degno della ddr con una stampa allineata al governo e dotata di influencer di un certo livello ha creato una grande maggioranza di Influenzati. Attraverso l’uso di censure ha impedito che il popolo sentisse pareri diversi da i virus influenzer di regime. il ridicolo termine complottista viene utilizzato per tacciare e bloccare pareri diversi. L’italia paese che ha dato la luce a intellettuali di primo ordine è ora succube di un regime di una povertà culturale spaventosa. Una gara tra politici di destra e di sinistra per avere il titolo del più reazionario. Il M5G-iuda si è venduto a multinazionali e pensieri illiberali. Per fortuna si vede la luce in fondo al tunnel.

Il tso è roba da nazisti. È previsto già il carcere e sarebbe più che sufficiente salvo pensare che tanto con il paese dell’impunità il carcere è solo una misura ipotetica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo