Prof Galli della Loggia e pure Corrado Augias. GRAZIE ! Ma! Possono insultarci, dire quello che vogliono, ma noi siamo sempre qui, sereni e sorridenti, forti e fortunati a dire che l’Italia è un grande Paese e che con la mossa del cavallo lo salveremo.Matteo Renzi

In questi giorni ho ascoltato il Prof Galli della Loggia esprimersi in modo molto favorevole di Matteo Renzi, infatti sostiene che la sconfitta del referendum, è stato un grave danno per il paese, naturalmente ci sono anche critiche.

Il noto giornalista televisivo, Corrado Augias, NON SCHIERATO A PRIORI, NO PRO Renzi, ha affermato che Matteo Renzi attualmente è il politico più intelligente, pronto nel capire le cose, intellettualmente molto preparato.

I tre anni di governo in molte scelte fatte, sono state e sono tuttora positive.

È ovvio che un politico, anche se non perfetto, con un carattere toscano, in tre anni ha governato positivamente.

Si è creato molti avversari nel PD, specialmente la vecchia nomenclatura, gli si è schierata contro, appena hanno potuto gliel’hanno fatta pagare.

Penso che bisogna pazientare, il tempo come sempre sara galantuomo…..

L’Italia non può perdere l’unico vero politico statista che abbiamo.

AVANTI CON ITALIA VIVA

