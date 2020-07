Che ti aspetti dal giornale che ha la stessa proprietà della la7 ? Prima hanno fatto campagna elettorale pro m5s oggi contro Renzi,oramai quasi tutti i grandi giornali senza autorevolezza e ubbidienti.Ed e un cancro per l’Italia

“Il Corriere della Sera fa un articolo su Matteo Renzi e mette dentro di tutto e di più dal 2012 ad oggi (già il titolo è davvero “degno di nota”). Così, uno scritto fatto letteralmente a caso, per non dire peggio. Si vede proprio che non avevano nulla da scrivere e allora hanno fatto un articolo direi proprio “degno di nota”. Adesso mi auguro di leggere lo stesso articolo nei confronti di Bersani, Berlusconi, Monti, Salvini, Di Maio e Grillo, perché sennò siamo sempre alla solita storia: parlare di uno (mai a caso) e questo perché nel bene o nel male ti fa vendere più copie, ti attira più visualizzazione, più like e più chiacchiera da bar. Pensavo fosse più seria la redazione del Corriere e pensavo di leggere notizie inerenti al giorno d’oggi, invece leggo una sorta di articolo alla #Novella2000. Provo amerazza per questo tipo di giornalismo. I politici avranno tutti i limiti del mondo, ma questi stanno messi peggio. Fatevi una vacanza e magari mollate il posto a qualche giovane degno di nota.

Non li noterebbe nessuno e allora cosa s’inventano un attacco a Matteo Renzi. ultima modifica: da

