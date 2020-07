NEL MIO CUORE RIMARRÀ SEMPRE, E UN GENIO IL MONDO NON LO DIMENTICHERÀ, SARA IL MOZART DEL ULTIMO MILLENNIO

È morto Ennio Morricone. Il compositore premio Oscar aveva 91 anni.Una lunghissima carriera di musica per il cinema con alcune collaborazione che hanno fatto la storia come quella con Sergio Leone e Giuseppe Tornatore.

Un grandissimo uomo ed artista, ha composto delle musiche che resteranno per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti.Mi pare abbia sempre mantenuto quell’amabile semplicità, da artigiano romano, senza le pose che il successo induce ad assumere. Grande Ennio, riposa in pace .Semplicemente un genio assoluto , un genio che quando incontrò un altro genio come Sergio Leone diede vita a qualcosa di incredibile . Grazie Maestro , a risentirci .Lo scorso anno all’Arena di Verona, 4 ore sotto l’acqua, uno spettacolo indimenticabile per una musica senza tempo e senza confini.Grazie Maestro.Grande uomo, oltre che grande compositore: le sue parole, come la sua musica, trasmettevano serenità. Addio, Maestro.Grazie per tutta la MUSICA che ci hai regalato … ha accompagnato tutta la mia vita …rimarrai indimenticabile e sempre inciso nella memoria e nel cuore … grazie ancora.E’ l’ultima volta nella mia e probabilmente in tutte le correnti generazioni, che tutto il pianeta piange una personalità italiana. La prossima volta che accadrà, nessuno di noi ci sarà.

Morgan ha ragione quando dice che il segreto del suo successo è stato quello di coniugare mirabilmente Musica Classica e Pop. E’ stata la sua la sua solida formazione classica, diploma di strumento, composizione, direzione d’orchestra a permettergli questa sintesi. Peccato che, nel mondo soprattutto del Pop, questo suo esempio non sia seguito.

Penso non ci sia bisogno di commenti retorici o quant’altro ma un semplice ” riposa in pace”, farebbe piacere al grande Ennio , maestro anche di sobrietà e riservatezza. ultima modifica: da

