L’ISTAT dice che abbiamo mezzo milione di occupati in meno rispetto a febbraio. Sono cifre devastanti. Dobbiamo dare centralità al tema occupazionale. Ora che le terapie intensive sono stabilmente sotto quota 100, è giusto essere prudenti, rispettare le regole, continuare a combattere il virus. Ma dobbiamo anche interrompere la seconda ondata di… paura che certi messaggi contribuiscono a diffondere. Non è vero che è come la Spagnola, che fece cinquanta milioni di morti. Prudenza sì, terrorismo psicologico no. Ecco perché pensiamo a evitare la catastrofe occupazionale che in autunno potrebbe coglierci alle spalle.

La Repubblica:

《Conte respinge il pressing del Pd: “Sul Mes tutto fermo fino a settembre.

“Ma io cosa posso fare, devo far cadere il governo ad agosto per prendere il Mes?”》

Sempre La Repubblica:

《Sui migranti torna il modello integrazione. Dai 5S sì ai decreti cambiati, ma non ora.

Riapriranno i piccoli centri per richiedenti asilo e ripartiranno i corsi di formazione. Però i grillini chiedono un rinvio a settembre.》

Chi ricorda i “Governi balneari”? Nella Prima Repubblica almeno avevano fantasia e ironia pungente, vivacchiavano nell’immobilismo ma si prendevano bellamente in giro.

Abbiamo un governo che non governa, si è passati in un anno dal pastrocchio del Papeete all’obbrobrio del rinvio perenne, il comune denominatore tra le due tragedie è l’armata Brancaleone del m5s guidata dal damerino Conte.

Ora, come i sondaggi possano attribuire all’inutile premier un gradimento del 60% è un enigma non contemplato neanche nei misteri della fede, così come i giamburrasca al 15% e la Meloni al 14%. Che uno è tentato di voltarsi in giro per decifrare il fototipo di cotanta deficienza per starne alla larga, nel caso fosse contagioso.

Siamo sospesi su una fune che oscilla nel vuoto, sopra di noi pende una spada minacciosa (forse più di una) e noi giochiamo ai penultimatum e ci crogioliamo nelle bizze infantili da colonia marina.

Io non credo si possa andare avanti in questo modo, la destra è brutta ma questa mistura innaturale è deleteria per tutti. Un anno fa, prima di Renzi, auspicavo, per arginare il grufolante padano, un governo di tecnici, non politico, sostenuto dall’attuale maggioranza. Perché già eravamo in crisi, forse l’avete dimenticato.

Ma come li domi gli appetiti di Franceschini, di Speranza e di Giggino? Non avevo fatto i conti con la loro bulimia.

E siamo arrivati a oggi. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di sfasciare questo pateracchio e tessere una nuova maggioranza, lasciando che il m5s si frantumi, e si tolga dai coglioni, e che il nuovo esecutivo – tecnico, rigorosamente tecnico – venga sostenuto da altri responsabili. Almeno fino alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Poi, giustamente al voto.

Voltarsi dall’altra parte, temporeggiare parlando di spiagge e turismo (vedrete se i tg non saranno colmi di queste notizie anestetizzanti), facendo finta che tutto va bene sarebbe da criminali incalliti.

La prossima piena ci spazzerà via. Dopo incazzatevi con l’Europa e la Merkel, scemi.

Quasi un anno fa la richiesta di Matteo Renzi di un governo istituzionale, dopo aver neutralizzato l'abulimia di potere di Salvini. Si preferì' il governo di legislatura,perché non si erano fatti i conti con gli appetiti di Di Maio, Franceschini,Speranza.

