Senza la cultura delle emozioni

“Vorrei fare una riflessione sulla tragedia di Lecco. Un uomo uccide i figli, poi si suicida dopo aver scritto alla moglie ‘non li rivedrai mai più’. I due si stavano separando. È evidente che l’uomo abbia voluto vendicarsi uccidendo anche la moglie col gesto che più di ogni altro ferisce una madre: l’uccisione dei figli. È terribile che la vita di individui messi al mondo con le migliori intenzioni di cura e affetto diventino strumento di ricatto tra genitori”. “Spesso la separazione è vissuta come ferita narcisistica da parte di chi viene lasciato, come se essa non fosse la condizione necessaria con la quale fare i conti quando finisce un amore, ma piuttosto un abbandono, dunque una cattiveria da ricambiare con raddoppiata brutalità. Se tutto questo accade, deve esserci qualcosa che non funziona, qualcosa che rende la popolazione adulta di questo paese arretrata sul piano di ciò che potrei definire ‘educazione emotiva’”.

“La questione centrale è questa: se simili atrocità accadono è perché manca una ‘cultura della separazione’ e domina invece una ‘cultura della famiglia’. E’ riduttivo attribuire le responsabilità alla follia individuale dell’omicida, il problema è più profondo. Le reazioni individuali scaturiscono dalle personali interpretazioni della realtà; tuttavia queste, a loro volta, non sono mai totalmente autonome, ma vengono reperite da un bacino di significati che sono socialmente mediati”.

“Se uomini o donne adottano strategie errate per la gestione dei problemi di tipo emotivo, è perché errati, malati, sono gli strumenti con cui si approcciano alla loro risoluzione. Pertanto, il problema fondamentale non è la natura degli individui, ma la cultura di una società. Da cosa dipende la percezione della separazione come feroce abbandono? Cosa innesca la necessità di una vendetta? Abbiamo dati su cui ragionare per capire se la mancata accettazione di una separazione, con esiti che vanno dallo stalking a tragedie come questa, caratterizza più gli uomini che le donne? Temo di sì. A mio parere non c’è altra strada che l’educazione, la riflessione sui significati, il lavoro sulla cultura, per attrezzare la ragione e i sentimenti ad orientarsi criticamente di fronte alle complessità della vita affettiva”.

Il Cristianesimo parla “per tutta la vita, nel bene e nel male”. In pratica un ergastolo senza appello. Le leggi hanno preso altra strada, con molte concessioni però assoggettate alla tradizione.Quasi sempre il partner lasciato si vendica colpendo dove l’altro sente più dolore, i figli, l’economia, i beni materiali…Altre civiltà usano promesse tipo “facciamo un po’ di strada insieme”. Può essere, breve, lunga, per sempre, lo decide il destino. Ognuno sa che è sempre provvisorio.Altre usano la poligamia, con una dinamica di coppia molto fluida.Poi c’è la pratica degli amanti “segreti”,Insomma tutte le regole servono fino ad un certo punto. Ciò che non si può fare è andare contro la natura degli ormoni bollenti.

E non parla di un ergastolo senza appello, si propone un modello di amore adulto e maturo, capace di crescere nel tempo e con la persona, e soprattutto, di rispettare l’altro come individuo. Questi drammi sono frutto, oltre che di evidenti fragilità individuali, di una cultura individualistica e narcisistica che confonde l’amore con il possesso. Occorrerebbe educare ai sentimenti fin da piccoli, soprattutto i maschi, abituati purtroppo, a reprimere le emozioni e non invece a gestirle.