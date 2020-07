VISTO CHE NON VOGLIAMO IL MES! PREPARIAMOCI ALLA PATRIMONIALE.

Soltanto chi è accecato dal furore ideologico può dire di no al #Mes.Italia Viva è l’argine contro chi dentro il perimetro della maggioranza di governo vuole dire no al Mes, magari per dire sì alla #patrimoniale. Passeranno sui nostri cadaveri, piuttosto.Matteo Renzi

Patrimoniale in arrivo? Ecco quello che devi sapere.

Il senatore Matteo Renzi ha indicato la Patrimoniale come unica alternativa all’intervento del MES. Capiamo in pochi minuti cos’è una patrimoniale e perché è così antipatica ai cittadini.

C’è quindi una tassa patrimoniale in arrivo? Ecco quello che devi sapere

La patrimoniale colpisce in misura percentuale il patrimonio degli italiani, ed è normalmente un’imposta straordinaria. Si tratta di una manovra finanziaria piuttosto impopolare. Per questo motivo è stata applicata molto raramente. Vediamo alcune tipologie di patrimoniale utilizzate in passato.

Le tipologie di Patrimoniale nel nostro paese

La forma di patrimoniale più semplice è il prelievo forzoso. Lo Stato effettua un prelevamento direttamente dai conti correnti dei cittadini. Il prelevamento opera in misura proporzionale alle giacenze. L’ultimo esempio temporale in merito è stato il prelievo forzoso del 1992. In quell’anno il Governo Amato approvò una patrimoniale straordinaria nella misura del 6 per mille dai conti correnti bancari di tutti i cittadini.

I Governi successivi hanno introdotto l’Imposta Straordinaria Immobiliare e La Tassa sul Lusso. Sono imposte a carico degli immobili e del patrimonio delle società che nel tempo sono diventate stabili con i nomi di ICI (poi IMU) e IRAP.

Attenzione alle Patrimoniali nascoste

L’ IMU e la TASI sono due imposte considerate a tutti gli effetti patrimoniali nascoste. Queste gravano sul patrimonio dei cittadini e non sul loro reddito. Di conseguenza potrebbero essere applicate solo una volta. Invece i cittadini devono pagarle annualmente. Anche il bollo auto, il Canone Rai, le tasse sulle successioni e sulle donazioni sono di fatto imposte patrimoniali. Tutti gli anni infatti i cittadini dovranno mettere in conto di pagarle. Per quanto riguarda però l’imposta di bollo, calcolata sulle giacenze totali dei depositi bancari, ci sono delle interessanti iniziative. Molte banche infatti scontano l’imposta pagandola per conto della loro clientela. Anche le tasse di successione colpiscono il patrimonio e sono da considerare delle patrimoniali a tutti gli effetti. Va detto però che i contribuenti italiani sono tra i meno tassati al mondo sulle successioni.

Tassa Patrimoniale in arrivo? Ecco quello che devi sapere: si può evitare?

E’ molto difficile evitare di dover pagare le imposte patrimoniali. Storicamente, infatti il Governo ha indicato una data di calcolo retroattiva per evitare le fughe di capitali.

Le imposte sui beni, invece, sono calcolate su beni registrati. Di conseguenza l’erario può facilmente individuare sia il soggetto da tassare sia l’intero valore su cui calcolare l’imposta.

Al momento una Patrimoniale 2020 è solo un’ipotesi. Le modalità di calcolo e di imposizione della Patrimoniale sono però importanti da conoscere.

