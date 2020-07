Calenda apre a un “nuovo governo larghissimo con Berlusconi e con i leghisti intelligenti come Zaia” Il leader di Azione, Carlo Calenda, apre a una nuova maggioranza di governo che coinvolga, oltre che i giallo-rossi, anche gli azzurri: “Io sono per un governo larghissimo, il più largo possibile. Con Berlusconi, ma se ci fosse la possibilità, anche con i pezzi più intelligenti della Lega che invece si fanno mettere sotto da Salvini, come Zaia”, afferma l’europarlamentare.

Carlo Calenda apre a Forza Italia. Parlando di una maggioranza diversa da quella attuale, che comprenda anche gli azzurri oltre i giallorossi, il leader di Azione commenta: “Penso che sarebbe bene che i partiti che in Europa governano insieme, governassero insieme anche in Italia”. Intervenendo al programma In Onda su La7, l’europarlamentare afferma che in Italia l’idea che Partito democratico e Forza Italia possano governare insieme appare fuori da ogni logica, ma in realtà questa rappresenta esattamente quello che accade a Bruxelles.”Poi però va bene che quelli governino con la Lega, l’unico caso in Europa in cui gli eredi del Partito popolare stanno con i sovranisti e quelli del partito socialdemocratico stanno con i populisti”, prosegue.

In realtà però Calenda apre anche al Carroccio, anche se non totalmente: “Io sono per un governo larghissimo, il più largo possibile. Con Berlusconi, ma se ci fosse la possibilità, anche con i pezzi più intelligenti della Lega che invece si fanno mettere sotto da Salvini, come Zaia”, afferma. Proprio su Silvio Berlusconi, su Twitter, ribadisce: “Non condivido le posizioni di Berlusconi, che non ho mai votato e sempre combattuto e meno che mai quelle della Lega. Ritengo però che davanti a un paese che rischia di saltare per aria tutti debbano dare una mano. Fine. Ps Berlusconi e il Pd governano insieme in UE”.

