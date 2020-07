Complimenti !!!! Avete abbaiato alla luna per tanto tempo ed ora accucciati a miagolare…

INCOMPETENTI DA GALERA. Barricate M5S contro i Benetton sul Ponte.Il nuovo viadotto che sostituirà il Morandi sarà affidato ad Aspi. Crimi: “Non possiamo permetterlo”. Buffagni: “Rinviare non risolve i problemi”

Due anni di dichiarazioni roboanti per tornare ad affidarlo ad Aspi. Che oltretutto si era offerta di ricostruirlo a sue spese ed invece lo abbiamo pagato noi. 5 Stelle patetici e senza spina dorsale. Dopo Tap, Tav, Ilva ed Aspi ora manca solo il Mes e si saranno rimangiati tutto. Imbarazzanti.Un solo, sentito grido si leva da Genova, come da tutte le contrade d’Italia:”VERGOGNATEVI!” ma non solo per il come e stata gestita GENOVA ma come volete gestire la situazione ITALIA.

Il m5s ha estorto il mio , a milioni di elettori ITALIANI, ingannando i cittadini. Volevano scardinare il sistema-il tonno- e lo stanno rafforzando permettendo al pd, col suo 18%, di perpetuare la propria gestione del potere esattamente come ha fatto da decenni, conducendo la NAZIONE ad un lungo, costante, ininterrotto periodo di declino, socio-economico, politico, morale, civile. DIMETTETEVI SUBITO e restituite il voto estorto, prima che compiate l’ultima altre sciagure . Vi ricordate del famoso Recall? Ora della vergogna é questa.e adesso per coerenza i 5sedie lascino il governo facendo solo appoggio esterno ah no dite? a proposito sempre nello stesso decreto di ieri c’è la proroga della concessione di Aeroporto Fiumicino per ulteriori DUE anni sempre ad Atlantia cioè ai Benetton e adesso le dimissioni scattano immediate ah no, i vostri proxy ve lo piazzano senza vaselina.Spero che il m5s si dimetta in massa perché questo è l’ennesimo boccone amaro che devono e FARVI ingoiare. non è possibile quanto abbiano tuonato senza ottenere niente. hanno ceduto su tutto.Diciamo che far credere che il problema era il concessionario e non la partitocrazia impunita che non vuole i controlli per non svelare gli abusi, era demagogia pura, come se i partiti fossero scesi oggi da Marte…?? Non credo che alle prossime elezioni arriveranno al 10% FORSE.

Complimenti !!!! Avete abbaiato alla luna per tanto tempo ed ora accucciati a miagolare… ultima modifica: da

