Dalle 5 stelle siamo passati ai I “5 tonni”…. ben chiusi nella loro scatoletta. Attendiamo ora il voto Favorevole a MES dei “5 tonni”.

Che vergogna per i 5 TONTI!! Hanno fatto tutto questo can-can per poi affidare il ponte ancora ai medesimi gestori! Come minimo un po’ di vergogna dovrebbero provarla! incompetenti al cubo.

Spiegate a questi ritardati che consegnare il ponte ad Autostrade, attuale concessionario , è l’unico (L’UNICO) modo per riaprire il ponte. COMUNQUE: In un paese serio invece che sfruttare ogni occasione per scatenare battaglie ideologiche per lucrare voti si sarebbero dovute approfondire le cause tecniche del crollo avvenuto e di tante altre magagne legate alla gestione delle autostrade. Interessante il seguente:https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/07/07/news/l-accusa-della-corte-dei-conti-il-governo-e-inadempiente-1.39052123?fbclid=IwAR2tFtG7r_3-NGfsEakFnMIDiUNkKtbucJLEIK5vjub1MMz89LRRvyu7tzU

È evidente che se il m5s molla anche su questa vicenda ha veramente chiuso e diventa di fatto connivente. L’unica è andarsene. Far saltare il banco in modo da tornare allo schifo di prima, e lasciare che questo popolo di beoti paghi le conseguenze dei propri reiterati errori.Le comiche a 5 stelle….dopo anni di tuoninelli che tuonava contro autostrade assieme a tutto lo stato maggiore del m5s…. Giggino “Autostrade non lo gestiranno MAI PIÙ”… https://www.giornaletrentino.it/video/di-maio-ad-autostrade-per-l-italia-mai-piu-la-gestione-1.1715683 “…non è possibile che quella gente possa continuare a gestire i nostri ponti”…” https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/14/autostrade-di-maio-avanti-su-revoca-concessioni-bene-che-per-pd-non-sia-piu-tabu/ “…e i privati non sono in grado di gestire una parte di strada, interverrà il pubblico. Vedremo con quali forme nei prossimi mesi, adesso abbiamo il ritiro della concessione. Da oggi tutti sanno che con questo governo chi non rispetta le regole paga. Non gli si fanno più leggi ad personam per scagionarlo dalle sue responsabilità”…. https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/08/16/ponte-morandi-di-maio-non-mi-sento-umanamente-di-incontrare-benetton-lo-faro-in-fase-di-contraddittorio/

Dalle 5 stelle siamo passati ai I “5 tonni”…. ben chiusi nella loro scatoletta. Attendiamo ora il voto Favorevole a MES dei “5 tonni”.L’autolesionismo dei politici 5s ormai supera persino i limiti di un sano masochismo. Persino i flagellanti sono stupefatti e invidiosi del livello da loro raggiunto.Ormai a sostenere i 5 Stelle sono rimasti solo i parassiti che campano col reddito di cittadinanza. Fino a quando l’Europa imporrà al ConteCasalino di tagliare le politiche assistenziali.I 5S, ovvero l’apoteosi della contraddittorietà e della negazione di sè stessi. Dire che sono ridicoli è poco. Ormai i grillini sono patetici.

L’estinzione dei “five stables” e’ cosa buona e giusta. Mai vista una forza politica cosi’ tremendamente disgustosa, dove i propri componenti hanno fatto il contrario di quanto promesso. Per il bene del paese #estinguetevi.

Dalle 5 stelle siamo passati ai I "5 tonni"…. ben chiusi nella loro scatoletta. Attendiamo ora il voto Favorevole a MES dei "5 tonni".

