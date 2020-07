GRANDE GORI:”L’unità del partito non può diventare un feticcio che sequestra il dibattito interno”

“Caro Zingaretti, l’intolleranza in politica porta male”. Parla Giorgio Gori,il sindaco di Bergamo replica al segretario del Pd che lo aveva definito un “picconatore da salotto” e descrive un clima da comitato centrale.

l sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, torna a parlare di Nicola Zingaretti. Questa volta lo fa in un colloquio con Il Foglio. “Non sono permaloso ma stupito dal segretario del Pd. Le mie obiezioni erano solo costruttive, l’unità del partito non può diventare un feticcio che sequestra il dibattito interno e non può essere il fine della politica”. E ancora: “Io non mi fermo. Non rimarrò zitto”. Sul segretario del Pd che l’ha definito “picconatore” Gori dice solo: “Non sono permaloso, ma me ne sono stupito” perché “dal segretario di un partito che si chiama democratico ci si potrebbe aspettare più tolleranza verso obiezioni, soprattutto se quelle obiezioni sono costruttive”.Ripeto “Io non mi fermo. Non rimarrò zitto. Ho sempre coltivato la libertà, la libertà di dire quello che penso. Con umiltà. Non smetterò”. Neppure adesso che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, l’ha definita “un picconatore da salotto”? “Non sono permaloso, ma me ne sono stupito conclude Gori

Dal segretario di un partito che si chiama democratico ci si potrebbe aspettare più tolleranza verso obiezioni, soprattutto se quelle obiezioni sono costruttive”. Anche quando vuole replicare con asprezza a Giorgio Gori.

ORA: Che Zingaretti sia diventato un pericolo per il partito ormai lo ha capito anche la maggior parte dei secchioni e dei portaborse di sempre.Mi meraviglia l’atteggiamento dei vari Bersani.Boldrini,D’alema,Cuperlo,Boccia,che durante la segreteria Renzi avevano come compito principale attaccare il segretario del proprio partito,considerato arrogante,antidemocratico,uomo solo al comando.Ora c’e’ un segretario travicello,senza idee,senza programmi (almeno Renzi e’ stato capace di portare al referendum una vera riforma costituzionale,affossata dagli stessi piliticanti del partito) senza carisma,comico perché ripete in continuazione le sole cose che ha imparato…riforme del lavoro,della giustizia,miliardi per tutti e indecenze di questo genere.Parla solo del “si dovra’” e mai del si “e’ fatto”Si fa irretire dai 5 stelle,contribuendo al loro aumento di percentuale per orientamento di voto,e non ascolta nessuno,ne’ promuove dibattiti all’interno del partito.I suoi interlocutori sono solo l’avvocato del popolo ed il democristiano Farnceschini. Persino il governatore della puglia,preoccupato di dover tornare a lavorare in magistratura,che nel periodo Renziano faceva l’elefante in un negozio di cristalli,tace ed acconsente.Con il paravento,purtroppo reale,della pandemia da virus sta contribuendo con i compagni di merenda,ultimi residuati politici del suo partito,ed i 5 stelle all’impoverimento complessivo ed alla mancanza di libertà.La rottura del silenzio di Gori e’ fondamentale per la continuazione stessa delle idee del partito.Per questo motivo il pennivendolo,sempre attento agli interessi di bottega del suo partito e del suo portafogli,lo ha immediatamente attaccato.Teme la caduta di questo governo di incapaci e di showmens ed il ritorno della libertà di voto per gli italiani inascoltati.

GRANDE GORI:”L’unità del partito non può diventare un feticcio che sequestra il dibattito interno” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo