In bocca al lupo alle librerie. Durante la seconda guerra mondiale Churchill aumentò i soldi alla cultura in piena Guerra, e disse a chi lo criticava: è per la nostra cultura che stiamo combattendo. Il punto è questo,la cultura è la chiave della nostra ripartenza perché siamo una superpotenza culturale , abbiamo Il numero massimo di siti Unesco. Su questo tema ci giochiamo il futuro.Matteo Renzi

Vero, senza Cultura l’Italia non ripartirà mai checche’ ne dicano altri che preferiscono finanziare forme di #assistenzialismo fine a se stesso.Indubbiamente. Suggerisco pure una maggiore attenzione alla sburocratizzazione degli enti statali: un’altra grande battaglia culturale

Abbiamo tanto patrimonio Culturale, ma siamo penultimi in Europa per cultura, è diverso, con più cultura NON avremmo in parlamento analfaEbeti così.Ma questa cosa semplice semplice, chi la capisce?

La cultura la stiamo importando grazie Renzi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo