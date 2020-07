SAPETE COSA È ANDATO A FARE CASALEGGIO IN VISITA DA CONTE? A METTERE ZIZZANIA NEI 5 STELLE! – IL FIGLIO DEL PARAGURU CO-FONDATORE HA DETTO AL PREMIER CHE RICONOSCE SOLO LUI COME INTERLOCUTORE, E NON PIÙ DI MAIO – IL PARTNER DI DIBBA VUOLE CONTARE NEL MOVIMENTO, CHE INVECE VORREBBE LIBERARSI DI LUI E DELLA SUO INUTILE MA COSTOSA PIATTAFORMA ROUSSEAU. E PER CALMARE GIGGINO È SERVITO L’INTERVENTO DI GRILLO…

Cosa è andato a fare Casaleggio in visita da Conte? A mettere zizzania nei 5 Stelle! Il figlio del guru co-fondatore vuole contare in quello che resta del movimento che Grillo voleva che aprisse il Parlamento ”come una scatoletta di tonno”. Invece i pentastellati preferirebbe fare a meno di lui e dei suoi conflitti di interessi ma soprattutto del suo inutile ma costoso Rousseau. Un incontro di due ore, di cui non ne sapevano assolutamente nulla il capodelegazione M5S nel governo Alfonso Bonafede, il reggente Vito Crimi; sopra a tutti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Perché Casaleggio junior ha annunciato a Conte che non riconosce più Di Maio come interlocutore, e che il suo unico punto di riferimento nel governo è proprio il premier. Giggino ovviamente se l’è presa, e c’è voluto Grillo per tranquillizzarlo: la leadership si fa con una maggioranza Di Maio-Fico. Il comico si trova a fare l’equilibrista tra la volontà di rafforzare Conte e quella di tenere buono il duo Casaleggio-Di Battista, che si sente esautorato dall’ala governista del Movimento. Per questo Grillo dà una mano a Di Maio spingendo Fico e i suoi a dargli man forte. Il tutto per il solito motivo: non c’è alternativa a Conte. Se cade lui, esplode il Movimento.

