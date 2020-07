Quando abbiamo lanciato il Piano Shock, ci prendevano in giro perché parlavamo di 120 miliardi di €. Adesso il piano sblocca cantieri vale quasi 200 miliardi, secondo le cifre di chi pure allora ironizzava sulle nostre proposte. Funziona sempre così: prima ti prendono in giro, sugli 80 €, la decontribuzione, il Titolo V, il CNEL, i diritti, il Family Act, il Piano Shock. Poi ti danno ragione. Con calma, dopo mesi, cambiando il nome alle cose: ma ti danno ragione. Io penso che Italia Viva debba essere questo: una startup che prevede il futuro per costruirlo e precede il dibattito per indirizzarlo. Le polemiche lasciamole agli altri, noi proviamo a portare a casa i risultati. Perché quando sei a -11% di PIL le chiacchiere non contano. Noi lavoriamo.Matteo Renzi

Ma guarda un po oggi De Magistris ha detto la stessa cosa . Senatore deve chiedere a questi politici da che parte stanno o se parlano facendo sue queste idee .VIVA ITALIA VIVA

Tornare a lavorare non è facile perché l’Italia rischia di avere un PIL a meno 11%, se si dimostreranno vere le previsioni europee. Io penso che sia il momento di chiudere le polemiche, di chiudere tutti i dossier aperti, dall’Ilva alle Autostrade, e di aprire questi benedetti cantieri. A proposito di quanto concordato sullo sbocco dei cantieri nel manifestare come Italia Viva la nostra soddisfazione evitiamo però di cullarci sugli allori : organizziamo come Italia Viva degli audit Group sia nazionale che regionali che controllino l’avanzamento lavori reale dei progetti e siano pronti a denunciare ritardi, resistenze, ostacoli speciosi. e siano pronti a suggerire percorsi alternativi che dovessero risultare di caso in caso necessari.

Non commettiamo l’errore di considerare quanto ottenuto un traguardo ma soltanto una stazione di partenza.Il più resta da fare. Ed è fondamentale per il paese che venga fatto.

Il tempo di pensare è finito adesso bisogna agire perché quell’11% di Pil negativo può salire ancora di più. Dalle parole ai fatti. ultima modifica: da

