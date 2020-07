DEMAGOGIA, SUBALTERNITÀ’, IMMOBILISMO, ILLEGALITÀ.Ma tutto è fermo, perché al M5S piace solo chiacchierare in pubblico e fare niente.

DEMAGOGIA, SUBALTERNITÀ’, IMMOBILISMO, ILLEGALITÀ

Ieri due fatti hanno diagnosticato lo stato confusionale della maggioranza di governo determinato dalla schizofrenia del M5S e dalla continua e sempre più forte subalternità del PD nei confronti dei contorcimenti grillini.

Primo: In commissione giustizia del Senato (vedi post precedente) il PD ha ritirato l’emendamento che sostanzialmente rendeva inutile l’istituzione della giornata del ricordo delle vittime degli errori giudiziari. Ma poi ha votato contro quella legge, insieme al M5S, che è passata con 11 voti (FI, Lega e Italia Viva) contro 10. Ora la legge andrà al voto definitivo dell’Aula col parere positivo della Commissione.

Per Italia Viva si tratta di una conferma della battaglia sulla giustizia giusta e per il rispetto dei principi costituzionali contro il monumento all’inciviltà giuridica che da sempre sta costruendo il M5S, ora con l’aiuto subalterno del PD, costretto dalla sua mancanza di coraggio e leadership, a cambiare posizione sulle principali questioni riguardanti la giustizia. Vedremo cosa accadrà in Aula al Senato.

Secondo: la Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità del decreto del governo che escludeva ASPI (Benetton) dalla costruzione del nuovo ponte di Genova. La Corte ha sentenziato che l’esclusione era legittima in quanto il governo si era mosso “in autotutela”, escludendo la società responsabile della manutenzione sotto inchiesta penale per il disastro ritenendo, per questo, che l’indagata non si dovesse avvicinare al ponte considerato corpo di reato.

Quindi la Corte Costituzionale non è entrata nel merito della validità o meno della concessione ad ASPI, né poteva farlo non essendo stata chiamata a sentenziare su questo che farà parte, semmai, di un altro procedimento giudiziario che, comunque, al di là degli annunci di revoca del M5S non è stato neanche presentato. In quel caso, infatti, non si discuterebbe del ponte, ma del destino di 3900 Km di autostrade e tutti i pareri giuridici acquisiti dicono che la revoca della quale si riempie la bocca il M5S, senza fare altro, si risolverebbe solo in un regalo ultramiliardario ai Benetton. Per questo chiacchierano, prendendo in giro vittime e opinione pubblica, ma non revocano niente. E la ministra De Micheli non può fare altro che riaffidare la gestione del nuovo ponte ad ASPI che è il legittimo gestore, almeno temporaneamente. E il PD tace sull’unica soluzione possibile per ridimensionare Benetton e non caricarci si altri miliardi di risarcimenti.

La soluzione è quella proposta da Italia Viva, che consiste nel ridimensionare la quota azionaria di Benetton in ASPI, riducendolo in minoranza nella Società, con l’ingresso di altri soggetti imprenditoriali più affidabili (anche pubblici come Cassa Depositi e Prestiti) che gestirebbero una nuova concessione più di garanzia nei confronti degli utenti e dello Stato. In questo modo ASPI non avrebbe più motivo di chiedere alcun risarcimento e i Benetton ne perderebbero il controllo.

Ma tutto è fermo, perché al M5S piace solo chiacchierare in pubblico, e il PD gli fa da zerbino non avendo il coraggio di dire agli italiani come stanno realmente le cose. Preferiscono marcire piuttosto che dare ragione a Italia Viva.

DEMAGOGIA, SUBALTERNITÀ', IMMOBILISMO, ILLEGALITÀ.

