Penso che Italia Viva sarà la sorpresa delle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre. Stiamo facendo liste competitive in tante regioni e scommetto che in diversi territori saremo decisivi per la vittoria finale. Matteo Renzi

Più che pensarlo speriamo-ma Tu devi COSTRINGERE il governo a fare agire IMMEDIATAMENTE : chiedere 38 miliardi MES sanità al TRACOLLO(((in Veneto e Lombardia ti mandano al privato a pagamento))) iniziare i lavori da mesi richiesti—–O ADDIO VOTI—-

SI! Lo spero e credo che vinceremo da soli con le idee innovative di Italia Viva. Certamente si Italia Viva sta crescendo in tutta Italia con tante adesioni di Sindaci consiglieri assessori regionali comunale fino a settembre sarà una gradita sorpresa per noi una brutta per i sondaggisti WWW Italia Viva determinante e decisiva.Forza renziani e mi rivolgo a tutti coloro presenti nei vari incontri con Renzi di sponsorizzare Italia viva dobbiamo vincere non possiamo prendere un’altra mazzata…Italia si può salvare solo con il nostro leder Renzi unico politico che vede da lontano…

E mandiamo a fan culo chi continuano a sostenere che!! State rompendo, fate il giuoco della destra, mica seriamente penserete che , ad esempio Scalfarotto vinca in Puglia, il vostro candidato può far perdere il candidato del c.sinistra! Compagni cari perché non condividete le scelte di Italia Viva? mi sembra che i vostri candidati ne abbiano combinate abbastanza? Oppure è vero comunismo dittatura. O tanto è sempre colpa nostra (RENZI) non di chi fa di tutto per far vincere gli altri con politiche preistoriche e o perché non sempre i candidati di centrosinistra sono i migliori.A far vincere la destra ci han sempre pensato quelli che combattono Renzi.

ITALIA VIVA é chiaramente una felice sorpresa visto la freschezza e la novità che sta portando in Parlamento questo partito di volti nuovi COMPETENTI E PREPARATI mai visti sulla scena politica, di spiritosi simpatici chiacchieroni buffalari se ne trovano ad ogni piè sospinto basta guardare l’attualita ! La realtà è quella che dice l’unico vero politico esiste in Italia: Matteo Renzi! , E! Andremo vicino all’obiettivo del 10 -12%, ma il bello deve ancora venire. Sempre avanti e, comunque vada, sempre sorridendo !!! VIVA “ITALIA VIVA”E SEMPRE ATTENZIONE c’è ancora una campagna diffamatoria che rema contro purtroppo !!!

