MA! Quando lo diceva Renzi ” i sinistri” si strappavano le vesti.

Prodi e l’apertura a Berlusconi, Fi: “Atto di coraggio politico”. Salvini: “Non entrerà al governo”. Pd: “Giusto collaborare” Fibrillazioni nel centrodestra dopo le parole dell’ex premier. Mirabelli, vicepresidente dei senatori dem: “Nessun revisionismo, il tema è la presenza di un’opposizione responsabile”. Marcucci: “Prodi Ha ragione, gli europeisti stiano dalla stessa parte”

RENZI Odiato , per ragioni politiche!!!!!! Invece il popolo italiano ha votato No all’ottimo referendum di RENZI per antipatia verso di lui ……ho avuto tantissime conferme . Io , al referendum di Maroni , ho votato si …..certi che conosco mi hanno detto che facendo così votavo lega …….i bamba ci sono a destra e a sinistra ( tanti , con il senno del poi ) . Non faccio parte del popolo bue.ORA! Sono esterrefatto! Dopo Bertinotti (poteve opevaio) che appoggia Comunione e Liberazione mi mancava solo questa.Berlusconi 84 anni, Prodi 80.Questi sarebbero oggi 2020 i protagonisti della vita politica.Questa giornata politica pare un documentario di Piero Angela sui dinosauri! Terribile.

Ma questo tizio non doveva stare ai giardinetti coi nipotini a dar da mangiare ai piccioni ? NON FATECELO SENTIRE MAI PIU’.Non pago di avere devastato l’IRI, ogni volta che è stato al governo non ha MAI abrogato UNA che fosse UNA delle leggi-vergogna che Berlusconi promulgava.Questo Cincinnato fasullo non appena sentito odore di Presidenza della Repubblica è saltato sul primo aereo dall’Africa, ove si trovava.Giusto in tempo, per fortuna, per prendere una solenne trombatura.Al di là dei sondaggi favorevoli al Conte ed alle sue “colonne” PD e M5s, pubblicati ogni settimana per mettere un pò di nebbia nell’aria, il pateracchio PD-M5s sa bene che sono alla frutta, sarebbero spazzati via da qualunque elezione vera, visti i penosi risultati quotidiani in termini di competenza e persino decenza… fiumi di parole per il nulla… la vecchia volpe Prodi l’ha capito e sta cercando di correre ai ripari… Berlusca, Belzebù, va tutto bene…Franza o Spagna purchè se magna.

Romano Prodi quando cera con la testa, è stato l’ultimo premier di statura internazionale che abbiamo avuto. I suoi nemici si sono sempre annidati nelle fila della sinistra e delle varie sigle che si sono avvicendate. E vedrete che anche stavolta gli faranno il trappolone per il Quirinale.Quanto al cavaliere, beh meglio lasciar perdere …… ma a confronto degli spelacchiati parolai della destra attuale,quanto meno dice ogni tanto qualcosa di sensato. Ma politici colti e di livello non ne nascono proprio più ? rimane solo il RENZI! Per favore qualcuno resusciti Fanfani, Dossetti e La Pira PER DARE UNA MANO AL RENZI !!!!

Ci sarebbe da ridere.Però invece c’è da piangere perché lo scenario politico attuale presenta dei 60/50/40/30enni da mani nei capelli. Quindi persino due vecchie mummie imbalsamate come quelle al confronto riescono incredibilmente a fare ancora la loro figura.OK! La vecchiaia porta saggezza ma purtroppo anche senilità, e ci vuole una botta di alzheimer per scordare chi era e cosa ha combinato l’uomo di Arcore condannato tra le altre malefatte prescritte per frode da ben 3 collegi giudicanti, io non dimentico e soprattutto non mi fiderò mai del personaggio.

Le APERTURE significano alla fine del discorso, litighiamo ma restiamo ancorati ai soldi pubblici. Per mantenere la poltrona i grillini prenderanno anche i voti di Berlusconi scommettiamo? Lega., PD,… ora Berlusconi? Il M5S alle prossime lezioni rischia di non raggiungere il quorum… Grillo era un buon comico e tale resta… anzi ora fa ridere anche i polli! Resta comunque certo che da qualsiasi punto di vista la si veda, resta la questione delle poltrone, INTOCCABILI, come i vergognosi emolumenti ricevuti dai parlamentari, quando in giro vi sono enormi divari sociali.

MA! Quando lo diceva Renzi ” i sinistri” si strappavano le vesti. ultima modifica: da

