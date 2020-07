Piena solidarietà a Giorgia Meloni per gli attacchi scagliati dalle pagine de Il Fatto Quotidiano. Chi fa informazione ha una responsabilità pubblica che non può sottovalutare. L’istigazione all’odio e all’uso della violenza è sempre sbagliato, ma quando proviene dalle colonne di un giornale diventa pericoloso. Non e’ un segreto che spesso non condivida le posizioni dell’onorevole Meloni. Abbiamo visioni opposte praticamente su tutto e mi sarei aspettata da lei una presa di distanza netta su quanto fatto dal consigliere comunale friulano di Fratelli d’Italia, Gabrio Vaccarin, che si è fatto ritrarre davanti al ritratto di Hitler con indosso una divisa nazista. Trovo pero’ inaccettabili le parole de Il Fatto Quotidiano che evocano l’uso della violenza e richiamano pagine tragiche della nostra storia. La critica politica per quanto dura non può mai trasformarsi in istigazione all’odio.Maria Elena Boschi

MEB! Loro, i fratelli d’Italia e la Meloni, lo fanno costantemente…qui più che giustizia mi pare buonismo eccessivo.Che il Fatto esageri ,lo si sa …ma mettersi a difendere la Meloni che è la prima a dirne di tutti i colori ,ad offendere e a dimostrarsi ultra antidemocratica,mi sembra un po’ eccessivo!!! Quanta ipocrisia, lei non le manda a dire e senza farsi scrupolo racconta anche tante falsità !!! Se vuoi essere rispettato …. RISPETTA

Con l’istigazione all’odio, si è fatto una “fortuna economica”. I suoi seguaci hanno appreso il “mestiere” e proliferano… Ma…… il ma politico si intromette sempre e……… attenti a farvi una nuova immagine pulita, onesta, socievole….insomma alla Santoro………vi ricordate chi era? e cosa è adesso? Un “nobile” possidente, dispensatore di…… saggi consigli. Mah il giorno e notte si susseguono e.. non essendo nell’emisfero boreale……..bastano 24 ore per rivedere un nuovo giorno. Grazie.

Tutti abbiamo responsabilità in primix i politici. Non condivido il giornalismo aggressivo, ma dico anche Che tra il dire ed il fare, c’ è di mezzo il mare. ultima modifica: da

