Conte annuncia: “Lo stato di emergenza prorogato oltre il 31 luglio”

Conte: “Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”.Non è ancora ufficiale, ma il premier Giuseppe Conte ha anticipato che lo stato di emergenza per la pandemia di Covid-19 potrebbe essere prolungato oltre il 31 luglio, verosimilmente fino a fino anno. Conte, a margine della cerimonia generale del Mose, ha annunciato: “Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”.

La principale conseguenza riguarderà lo smart working, per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. L’ombra del Covid si allunga anche sulla seconda metà del 2020. La decisione ufficiale non è stata ancora adottata ma è lo stesso premier Conte a confermare la notizia già circolata.

La proroga farà sì che Palazzo Chigi potrà far ricorso a nuovi Dpcm (strumenti legislativi che non hanno bisogno di passare dal varo delle Camere, al contrario dei decreti). Mentre con lo stato d’emergenza la Protezione civile manterrà un ruolo centrale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.

È evidente che la prosecuzione fino al termine dell’anno risenta delle previsioni del Comitato tecnico scientifico. E dunque della probabilità – sebbene non la certezza – che in autunno possa svilupparsi la tanto temuta seconda ondata del Coronavirus, magari frutto di nuovi e più estesi focolai.

