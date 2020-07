Se guardiamo il dibattito della politica, ogni giorno c’e’ una maggioranza nuova. Non so che maggioranza ci sara’, so solo che oggi la maggioranza c’e’. Ora vedo che addirittura Prodi ha chiesto di aprire a Berlusconi: e’ una cosa meravigliosa, come il Napoli e la Juve che fanno la pace. Io comunque non credo che Berlusconi farà un governo con questa maggioranza: lui lancia ami, ma resta nell’ambito del centrodestra. Certo, la destra di Forza Italia non e’ la destra della Lega. Vi raccontano che il Mezzogiorno e’ assistenzialismo e reddito di cittadinanza, non si rendono conto di cosa sono state capaci queste terre. Oggi vorrei che si ricominciasse a dire che conta il lavoro, non i sussidi. Voglio girare l’Italia e dire “ce la possiamo fare”.Io penso che Italia Viva debba essere questo: una startup che prevede il futuro per costruirlo e precede il dibattito per indirizzarlo. Le polemiche lasciamole agli altri, noi proviamo a portare a casa i risultati. Perché quando sei a -11% di PIL le chiacchiere non contano. Noi lavoriamo.Matteo Renzi

Grazie Matteo RENZI e ITALIA VIVA, stai girando l’ITALIA per presentare il tuo libro, ma nel concreto stai incontrando TANTISSIMA gente per parlare e confrontarti sulla POLITICA, quella VERA. Il successo è visibile da tutti, meno che nei Giornali e nelle TV delle “CRICCHE”. Questo è di buono auspicio, ti ignorano “PERCHÉ TI TEMONO”. Sempre GRANDE. Grazie per il coraggio di osare per indicare un mondo migliore qualifica un leader e la sua politica riformista, altri si innamorano del “peccato originale” del qualunquismo, noi lo combattere sempre con le proposte utile al paese per darle sicurezza , giustizia, lavoro.W Italia Viva.

GRANDE MATTEO RENZI in questo mare di fasciopopulisti di destra e sinistra. FORZA ITALIA VIVA! Noi ci siamo ultima modifica: da

