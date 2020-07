La Consulta boccia il decreto Sicurezza Conte-5S-Salvini

TRAVAGLIO fa scrivere sul suo giornale che il primo DECRETO SICUREZZA Conte-5S-Salvini del 2018 è stato PARZIALMENTE bocciato dalla Corte Costituzionale, frase che mi richiama alla memoria la storia dell fanciulla incinta ma …. solo un poco.

PURTROPPO LA VICENDA è SERIA. L’ “avvocato” Conte ha dimostrato di non conoscere neanche la costituzione o ha fatto finta di non conoscerla per poterla sfangare, accettando le sfuriate di Salvini, il quale, anche lui, dimostra di non avere a cuore la nostra costituzione, salvo quando interessa a lui.