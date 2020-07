“Mai visto quella lettera sul Ponte”. Danilo Toninelli era ministro inconsapevole.L’ex ministro M5S nega di aver avuto un ruolo nell’assegnazione del viadotto ad Autostrade e dice che l’attuale viceministro Cancelleri “non sapeva nulla. Ci siamo fidati del Pd”

“Che sia stato io quando ero ministro, a mettere le basi per il Ponte di Genova ai Benetton è una stupidaggine galattica. Funzionari del Ministero hanno costanti interlocuzioni con gli organi amministrativi con il quale hanno rapporto, in questo caso la struttura commissariale per la ricostruzione del Morandi. Queste interlocuzioni non passano sulla scrivania del ministro, io non ho mai visto la lettera del 5 febbraio 2019”. Così Danilo Toninelli, ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture del Movimento 5 Stelle a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 commenta la notizia di Huffpost sulla lettera inviata dal Ministero al tempo da lui guidato che gettò le basi per l’assegnazione del nuovo Ponte di Genova al concessionario Autostrade per l’Italia.

“C’è il rischio che ci siano enormi problemi per il Governo, ma la domanda sulla tenuta dell’esecutivo va fatta al Partito Democratico, ci dica quali sono le motivazioni per le quali ritiene che non ci siano le condizioni per procedere alla revoca delle concessioni autostradali ad Aspi. Per noi non ce ne sono e iniziamo a innervosirci” aggiunge Toninelli. “Ci siamo fidati del Pd, la De Micheli ci aveva promesso che avremmo chiuso, invece scopriamo che il viceministro Cancelleri non sapeva nulla della trattativa o della non trattativa che si stava portando avanti e che non ci sono proposte serissime di risarcimento danni, abbassamento pedaggi e tante altre cose”.

Tontoninelli era ministro inconsapevole… era ministro poveretto.INSOMMA VAI AVANTI TE CHE NON CAPISCO UN CAZZO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo