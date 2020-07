Cronavirus, Conte: lo stato d’emergenza sarà prorogato al 31 dicembre. Poi frena.Salvini protesta: “La libertà non si cancella per decreto”. Pd e Iv: “Prima un voto in Parlamento”. In serata, dopo l’incontro con il premier olandese Rutte, il presidente del Consiglio dice: “La decisione non è stata presa, sarà una scelta collegiale”. Fino a fine anno dovrebbe durare anche lo smart working. Ruolo centrale della Protezione civile sulla riapertura delle scuole.

Questi dissociati dalla realtà non hanno capito che lo smart working funziona solamente per poche eccezioni: il Paese è fermo, per i certificati/documentazioni che prima richiedevano una settimana di tempo, oggi bisogna aspettare mesi. Sveglia cari signori, fate un bagno di realtà , oppure quest’autunno affogheremo tutti!

D’altronde tenere i paesi chiusi sine die è un’ottima soluzione giusto? Così chi non muore di Covid morirà di fame. Senza considerare che la mortalità americana è ridicola, in confronto a quella europea, e si suppone, con molta ragione, che i dati di contagio siano gonfiati dal fatto che i casi Covid vengono rimborsati lautamente alle assicurazioni…Lei CONTE si assumerà la responsabilità di aver fatto morire di fame la gente, quando in autunno scoppierà una crisi di cui non vi rendete nemmeno lontanamente conto?

Con la scusa di contrapporsi ad un’epidemia che ha fatto morti solo per la stolidità e l’asservimento della sanità intera agli interessi delle multinazionali? Sa quanti morti in meno ci sarebbero stati se la OMS non avesse sconsideratamente consigliato di NON fare le autopsie, che avrebbero permesso di capire, ad esempio, che ventilare i pazienti li faceva MORIRE?

Domanda.Ipotizziamo che ci sia la seconda ondata (seconda di una serie, a questo punto: non c’è motivo perché sia una sola e non un fenomeno stagionale). diciamo che, plausibilmente, un vaccino non è definitivo: non per menare jella ma perché non lo è quello contro l’influenza, che del covid è parente stretto.che facciamo? chiudiamo baracca e burattini per 3-4 mesi ogni anno?

Tra l’altro questo conte è senza un euro e rifiuta pure il MES, è un bluff ambulante, molte chiacchiere e pochissimo arrosto. Il particolare non è irrilevante perché se a ottobre la seconda ondata di covid è possibile quella della povertà è certa, ovvero state a casa lo dici se hai i soldi per tenerla la gente a casa, altrimenti ti viene a cercare a casa tua, altro che stare a casa sua. Mica sono tutti dipendenti pubblici. Non mi sembra che abbiano molto compreso cosa sta succedendo nel Paese reale, anzi, per niente lo hanno capito. La gente è inferocita ora, i soldi non arrivano ora, il lavoro non c’è ora, figuriamoci a ottobre

ORA! Se stato d’emergenza significa mantenere alta l’attenzione e attive le risorse impegnate per pronti interventi in caso di nuovi focolai, allora mi pare abbia senso prolungare lo stato d’emergenza fino a quando la situazione non solo italiana ma mondiale, almeno fino a quando essa non si normalizzerà. Un po’ come il servizio dei vigili del fuoco; non va smantellato perché non ci sono incendi in atto, e per lo stesso motivo non deve smettere di tenersi pronto. Certo, lo stato di emergenza deve impattare meno possibile sulle varie attività, e per questo occorre calibrare bene le misure, aggiornandole frequentemente

Sto leggendo tanti commenti, tutti interessanti. Sono nella mia ferma convinzione che questo stato di emergenza sia solo un atto di Conte per mantenere saldo il potere. Qualcuno può farmi cambiare idea? Cioè, cosa può fare Conte in più con lo stato di emergenza, che non potrebbe fare senza? Forse continuare imperterrito coi DPCM? Forse non mettere in galera, come meritano, i contagiati a spasso? Forse creare qualche altra task force, magari in mano ad Arcuri che, dopo essersi fatto valere con le mascherine, ci prova anche coi banchi di scuola?

Grazie per ogni eventuale aiuto a capire meglio. Probabilmente chi applaude alla possibilità di estensione dell’emergenza sanitaria appartiene alla categoria dei privilegiati che conservano posto, stipendio e passano le giornate in “smartworking” sul divano di casa a commentare gli articoli dei giornali e a buttare ogni discussione in caciara. Nessun rischio per loro di trovarsi senza lavoro, senza stipendio, segregati in casa e privati del diritto di voto sotto una dittatura.

Con questo governo possiamo solo peggiorare. E anche con uno a guida Salvini & co (Dio ce ne scampi). Siamo senza speranza. Purtroppo. E La gente è giustamente inferocita. Nel mondo si muore più di fame che di covid e anche in Italia non siamo certo messi bene ultima modifica: da

