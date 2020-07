La presidente del Senato Casellati: “Le Camere non siano invisibili”. Le norme anti contagio scadono martedì, attesa la relazione del ministro della Salute Speranza.

Coronavirus, martedì si vota sul nuovo Dpcm. Conte riferirà in Parlamento sulla proroga dello stato di emergenza entro il 31 luglio.

Martedì si voterà in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sul nuovo dpcm, destinato a prorogare le norme anti contagio in scadenza il 14 luglio. Per la proroga dello stato d’emergenza, che scade il 31 luglio, è invece necessario non un dpcm ma una delibera in Consiglio dei ministri, su cui il premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. Sul dpcm, che dovrebbe in sostanza prorogare le norme esistenti, Conte ha delegato Speranza a riferire martedì, prima che il provvedimento venga firmato. Mentre sullo stato d’emergenza, se il governo si orienterà come probabile per la proroga, sarà Conte stesso a riferire prima del 31 luglio.“Mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione”, ha spiegato la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista al Tg5.Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Twitter ha scritto che “il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico”

Finalmente, in un ramo del Parlamento (Senato), c’è qualcuno che mostra gagliardamente di essere fornito degli “attributi” necessari a presiederlo con decoro e rispetto dei cittadini e delle Istituzioni.Bene ha fatto la Casellati a proporre il voto sulla estensione o meno dello stato di emergenza.Ci sarà quindi da subito la possibilità di dare uno STOP alla smisurata vanagloria di un capo di governo che appare eccitato da abnorme sete di potere e delirio di grandezza.

In francia hanno dichiarato l’11 luglio la fine dello stato di emergenza, non si capisce questa disarticolazione tra gli stati membri dell’eu. per me la linea della prudenza è quella giusta. Forse gli altri stati membri dell’eu hanno finalmente capito che fare come si fa in Italia e’ puro masochismo. Conte vuole lo stato di emergenza solo per restare attaccato alla poltrona (e fare il tronista sotto dettatura dei casaleggi&casalini, come hanno giustamente scritto).

Circa un anno addietro é stato Salvini a chiedere i ” poteri speciali” che poi nessuno gli ha concesso perché nessuno capiva a cosa gli servivano essendo un incapace. Infatti é stato cacciato in malo modo dal governo.Meditiamo sul punto che nessuno vince il premio coerenza: Conte chiede poteri speciali con il beneplacito dei quel PD che criticava le pretese di Salvini; Salvini critica i poteri speciali che richiede Conte quando lui stesso le invocava e elogiava Orban che se li faceva dare “democraticamente” dal parlamento ungherese.Urge tenere conto che Orban ha preteso poteri illimitati nel tempo e non definirei il regime ungherese molto democratico. Consiglio gratis per il Governo. Fate il contrario di quello che dicono il fintissimo sovranista leghista, la sorella e l’altro. Già in troppi ci hanno lasciato la pelle. Grazie!

Osservo che Salvini, il quale meno di un anno fa si arrogava i “i pieni poteri” si è finalmente convertito a più miti consigli, democratici, di socializzazione, di condivisione delle scelte politiche e di rapprensentanza politica. Purtroppo, conoscendone il carattere politico, si tratta soltanto di una posizione opportunistica di personale tornaconto. Basta con le pagliacciate: qui si parla della salute pubblica, che la lega-vergogna ha già dimostrato di non considerare prioritaria e di sfruttarne l’ importanza, per distruggere le strutture lombarde a presidio del territorio. Lui vorrebbe i pieni poteri per i suoi aperitivi al papeete e non per l’ emergenza sanitaria!!! Ma ci si rende conto??

ultima modifica: da

