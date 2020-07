Fico su Autostrade: “Chi sbaglia va via”.Il presidente della Camera a Repubblica: “Dopo la tragedia del ponte Morandi è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca”

FICO???? Quello che si mette le mani in tasca quando suona l’inno d’Italia. Detto tutto.Fico: vale per tutto? Mi piacerebbe molto. Tridico, Arcuri, Azzolina, De Micheli ok del PD & C……. come la mettiamo?Ineccepibile! Ma riusciranno ora i poltronari 5S a revocare la concessione? Mah

Come si fa a concedere una intervista al Nulla? Secondo questo illustre genio , quasi tutti i disastri delle concessionarie sarebbero l’alibi per cancellarle. Non potrebbe essere l’alibi per avere delle gestioni migliori ?Perché – sarebbe da ricordare – che anche la gestione Statale non è proprio priva di disgrazie .E quando sbaglia lo Stato a chi diamo la gestione?

Ma perché tutta questa cagnara? Se nel disastro di Genova c’è stato dolo, è la Magistratura, e non il Parlamento, a doversene occupare. Se la gestione di Autostrade Spa non è più ritenuta soddisfacente, è il Governo, e non il Parlamento, a doversene occupare. In conclusione: qual è il ruolo di Fico in tutto ciò, a parte il movimento d’aria, che in estate è sempre e comunque gradito?

MA VOI SBAGLIATE DALLA NASCITA E SIETE ANCORA QUA, E STATE MANDANDO IN MALORA L’ITALIA. ultima modifica: da

